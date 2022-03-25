Tevfik Göksu'dan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiriler: Ankara'dan olumlu sinyaller gelmediği için üç yıl sonra İstanbul'a döndü
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hakkında A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında değerlendirmelerde bulundu. Göksu, İmamoğlu'nun siyasi kurgu peşinde olduğunun altını çizerken, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi kendi kariyer planlaması için kullandığını belirtti. Tevfik Göksu ayrıca "Ona Ankara'dan herhalde sinyaller olumlu gelmedi. Bir anda İstanbul'a döndü." ifadelerini kullandı.
A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına katılan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İSTANBUL'UN BÜYÜK BİR KENT OLDUĞUNU 3 YIL SONRA GÖRDÜ
Seçmen günü geldiğinde neyi yapıp yapmadığınızı size sorar. Koskoca İstanbul'un belediye başkanı İstanbul'un büyük bir kent olduğunu anlamış. Ne diyor geçen? İstanbul büyük bir kentmiş diyor. Bunu 3 yıl sonra söylüyor.
İMAMOĞLU SİYASAL KURGU PEŞİNDE
İmamoğlu siyasal kurgu peşinde. O İstanbul'u kendi kariyer planlaması için kullanıyor. Sponsor ve kariyer merkezi olarak görüyor. İBB'yi sponsorluk ve reklam ajansı olarak görüyor.
ANKARA'DAN OLUMLU SİNYALLER GELMEDİ HERHALDE
Ona Ankara'dan herhalde sinyaller olumlu gelmedi. Bir anda İstanbul'a döndü. 3 yıldır yönetiyor bu şehri. İstanbul yönetim kuraklığı yşaıyor. İstanbul problem körlüğü yaşıyor.
ÜÇ YILDA NE YAPTI?
Yerel yönetimlerde İstanbul samimiyetsizlik yaşıyor. İstanbullulara şunu soruyorum. Üç yılda İstanbul'da eksik ve yanlış olduğu düşünülenler bir tane yapıldı denilen oldu mu?
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