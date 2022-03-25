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Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ikinci zam yapılacağı yönünde beklentiler sürüyor. Başkan Erdoğan, yılbaşında asgari ücret belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" demişti. Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 13:08
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Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. "Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?" gibi sorular gündemde yerini korurken, milyonlarca vatandaş hükümetten gelen açıklamalara kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? İşte haberin detayları...

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Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

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Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

İşte asgari ücrete ek zam ile ilgili yapılan son açıklamalar:

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Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılması beklenen ek zam ile ilgili "Bu tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli bir artış yaptık." ifadelerini kullandı.

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Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

Bakan Bilgin, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise şöyle demişti:

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor.