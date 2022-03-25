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Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ikinci zam yapılacağı yönünde beklentiler sürüyor. Başkan Erdoğan, yılbaşında asgari ücret belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" demişti. Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? İşte son gelişmeler...