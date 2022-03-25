Asgari ücrete ek zam gelir mi? Asgari ücrette yeni artış olur mu?

Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam açıklaması yaptı ve değerlendirmenin yıl ortasında yapılacağı mesajını verdi. Peki ne kadar zam olabilir? Asgari ücrete ek zam gelir mi? Ne zaman verilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN