Türkiye’nin yardımları Ukrayna’da! Sıcak yemekler mağdurlara dağıtılıyor
Son dakika haberine göre… Ukrayna’da savaş noktalarından kaçanlar Lviv’e geliyor. Buradan trenle ya da otobüsle Avrupa’ya göç ediyor. Lviv’de savaştan kaçan ve mağdur olanların yardımına ise AFAD TIR’ları koştu. TIR’larda pişirilen yemekler savaş mağdurlarına dağıtılıyor. O noktanda gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Türkiye’nin savaşın bitmesi için sadece arabuluculuk yapmadığını aynı zamanda mağdur olan insanlarında yanında olduğunu belirtti.
Mert Hacıalioğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"Şu anda Lviv'de AFAD TIR'ının önündeyiz. Türkiye sadece arabuluculuk değil bölgede bulunan vatandaşlara insani yardım noktasında da destek veriyor. AFAD'ın bölgeye gelen TIR'ı belediyenin yönlendirmesiyle bu noktaya kuruldu.
Buraya insanlar çatışma bölgelerinden geliyor. Vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD yoğun bir mücadele veriyor. Lviv'de tren garı ve otobüs noktaları olduğu kalabalık oluyor. Lviv Ukrayna'nın batısında yer alıyor ve insanlar buradan kaçıyorlar.
Lviv'de şu anda siren sesleri yok. Şu anda bölgede herhangi bir çatışmada yaşanmıyor. Ancak nüfus giderek artıyor. Buraya gelenlerin yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçları var. Türkiye insanlarda yardım etmek için AFAD ile çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede bulunan fakültede 700'den fazla insan kalıyor. Buradaki insanlar evlerini bırakıp buraya gelen insanlar. AFAD burada 7/24 görev yapıyor ve hizmet veriyor. Çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor."
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