Türkiye’nin yardımları Ukrayna’da! Sıcak yemekler mağdurlara dağıtılıyor

Lviv'de şu anda siren sesleri yok. Şu anda bölgede herhangi bir çatışmada yaşanmıyor. Ancak nüfus giderek artıyor. Buraya gelenlerin yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçları var. Türkiye insanlarda yardım etmek için AFAD ile çalışmalarını sürdürüyor.