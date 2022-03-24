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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi | Başkan Erdoğan Brüksel'de! Biden ile kritik görüşme

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Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi | Başkan Erdoğan Brüksel’de! Biden ile kritik görüşme

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de. Başkan Erdoğan'ın zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

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