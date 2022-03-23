Kamuoyu anketlerinde durum ne? Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber’de anlattı

"İTİBARI YUKARI DOĞRU ÇEKİYOR"

Hangi gerçeklikle Türkiye yükseliyorsa hükümetin iş yapma biçimi toplum nezdindeki itibarını yukarıya doğru çekiyor.

Ama hükümet çevreleri daha sakin kaldığı zaman sürekli muhalefet yoğun bir şekilde şiddet dili kullanarak suçlama yaptığı zaman da toplumda bir acaba oluşuyor.

Ulaşım ile alakalı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda ulaşım ile ilgili bazı suçlamalar yapılmıştı. Bakan bey çıktı televizyonlarda bilgilendirmeler yaptı bir anda ulaşım ile alakalı değer yükselmeye başladı. Aslında hangi konuda AK Parti hükümeti kendisini veya işlerini toplumla paylaşabildiği zaman toplumdan takdir görüyor.