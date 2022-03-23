Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi’ne katılacak! Baş döndüren diplomasi trafiğinde sıra Brüksel durağında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak amacıyla 23-24 Mart 2022 tarihlerinde Belçika'yı ziyaret edecek.