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Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak! Baş döndüren diplomasi trafiğinde sıra Brüksel durağında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi’ne katılacak! Baş döndüren diplomasi trafiğinde sıra Brüksel durağında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın Brüksel şehrinde 23-24 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Gündemin Rusya - Ukrayna krizi olacağı zirvede Başkan Erdoğan ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak amacıyla 23-24 Mart 2022 tarihlerinde Belçika'yı ziyaret edecek.

GÜNDEM RUSYA - UKRAYNA KRİZİ

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı Zirve'de, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin gözden geçirileceği bildirildi.

MADRID ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK DURAK

Zirve toplantısında ayrıca, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte İttifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE OLACAK

Başkan Erdoğan'ın, Zirve marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de planlandığı da vurgulandı.

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