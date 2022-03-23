Hekimler TTB’den rahatsız! Doktor milletvekilleri TTB’yi anlattı: Aidatlarımız PKK’ya gitmesin | İşte Türk Tabipleri Birliği’nin gerçek yüzü

BİR GRUBUN ELİNDE KALMIŞ TTB

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: Serbest çalışanlar üye olmak zorunda. Kamuda çalışanlar üye olmak zorunda değil. Özellikle muayenehade çalışanlar üye olmak zorunda çünkü onların takibini veya disiplinle ilgili sorunları tıbbi etik ile sorunları takip etmek onların görevi oluyor.

170 bine yakın hekim sayısı var çoğu üye değil. Şu anki TTB'nin yönetimi veya hekimlerin bu konudaki ilgisizliği açısından baktığımızda biraz da bunların da etkisi var. Üye olan kişiler aidatlarını yatırmak zorunda. Seçimlerde üye olmazsanız oy kullanamıyorsunuz. Bir grubun elinde kalmış TTB.