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Hekimler TTB’den rahatsız! Doktor milletvekilleri TTB’yi anlattı: Aidatlarımız PKK’ya gitmesin | İşte Türk Tabipleri Birliği'nin gerçek yüzü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Hekimler TTB’den rahatsız! Doktor milletvekilleri TTB’yi anlattı: Aidatlarımız PKK’ya gitmesin | İşte Türk Tabipleri Birliği’nin gerçek yüzü

Türk Tabipleri Birliği ile iglili tartışmalar sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TTB kapaltılmalı çağrısını yinelerken, doktor milletvekilleri de TTB gerçeğini A Haber'e anlattı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, Mehmetçiği katliam yapmakla suçlayan Türk Tabipleri Birliği eleştiri oklarının hedefinde.

Hekimler TTB’den rahatsız! Doktor milletvekilleri TTB’yi anlattı: Aidatlarımız PKK’ya gitmesin | İşte Türk Tabipleri Birliği’nin gerçek yüzü

Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çağrısını yineleyerek "Türk Tabipler Birliği mutlak suretle kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Serbest çalışan doktoların mesleklerini icra edebilmeleri için Türk Tabipleri Birliği'ne üye olmaları ve aidat ödemeleri zorunlu.

Hekimler TTB’den rahatsız! Doktor milletvekilleri TTB’yi anlattı: Aidatlarımız PKK’ya gitmesin | İşte Türk Tabipleri Birliği’nin gerçek yüzü

Bu da milli bir şuurla hareket eden hekimleri rahatsız ediyor. Doktor milletvekilleri TTB gerçeğini A Haber'e anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Hekimler TTB’den rahatsız! Doktor milletvekilleri TTB’yi anlattı: Aidatlarımız PKK’ya gitmesin | İşte Türk Tabipleri Birliği’nin gerçek yüzü

BİR GRUBUN ELİNDE KALMIŞ TTB

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: Serbest çalışanlar üye olmak zorunda. Kamuda çalışanlar üye olmak zorunda değil. Özellikle muayenehade çalışanlar üye olmak zorunda çünkü onların takibini veya disiplinle ilgili sorunları tıbbi etik ile sorunları takip etmek onların görevi oluyor.

170 bine yakın hekim sayısı var çoğu üye değil. Şu anki TTB'nin yönetimi veya hekimlerin bu konudaki ilgisizliği açısından baktığımızda biraz da bunların da etkisi var. Üye olan kişiler aidatlarını yatırmak zorunda. Seçimlerde üye olmazsanız oy kullanamıyorsunuz. Bir grubun elinde kalmış TTB.

Hekimler TTB’den rahatsız! Doktor milletvekilleri TTB’yi anlattı: Aidatlarımız PKK’ya gitmesin | İşte Türk Tabipleri Birliği’nin gerçek yüzü

AYCAN'DAN MESLEKTAŞLARINA ÇAĞRI

MHP'nin doktor Milletvekili Sefer Aycan melsektaşlarını kongrelere katılmaya davet etti. Yönetimin değişmesinin buna bağlı olduğunu dile getirdi. Aycan, "Küçük bir grup gelip orda çöreklenmişler. Bir de tabi kurumun da yetkilerini kullanarak kendi örgütsel amaçları doğrultusunda hareket ediyorlar. Bunu önlemenin tek yolu üye olarak seçimlere iliği göstermek katılmak sahiplenmek gerekiyor. Çoğunluk ilgi göstermeyince bir avuç grup kongrelerde özellikle Ankara ve İstanbul'u alıyor. Alınca da çoğunlukla delege onların olduğu için ele geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Hekimler TTB’den rahatsız! Doktor milletvekilleri TTB’yi anlattı: Aidatlarımız PKK’ya gitmesin | İşte Türk Tabipleri Birliği’nin gerçek yüzü

"ÜLKENİN TEMELİNE DİNAMİTE KOYMAYA UĞRAŞAN BİR KURUM"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer: TTB doktorların hakkını savunacak durumda değil tam tersi her zaman bu ülkeyi bölmek bu ülkenin temeline dinamit koymaya uğraşan kurum. 95 -96 da Ankara'da yaptığımız toplantılarda orada İstiklal Marşı'nı dahi okumak isteyip istenmediğini oylamak isteyen bir kurumdur bu.

Hekimler TTB’den rahatsız! Doktor milletvekilleri TTB’yi anlattı: Aidatlarımız PKK’ya gitmesin | İşte Türk Tabipleri Birliği’nin gerçek yüzü

"AİDATLARIMIZ PKK'YA GİTMESİN"

Bizim aidatlarımız PKK'ya gitmesin başka örgütlere gitmesin diye feryat ediyorlar ben de onlara katılıyorum. Kesinlikle TTB bu ülkenin temeline dinamit koymak için elinden geleni yapıyor.

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