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Son dakika: Hollanda Başbakanı Ankara'da | Başkan Erdoğan Mark Rutte'yi Külliye'de törenle karşıladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Son dakika: Hollanda Başbakanı Ankara’da | Başkan Erdoğan Mark Rutte’yi Külliye’de törenle karşıladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Rutte, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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