Çernivitsi’de son durum ne? Tahliyeler nasıl yapılıyor, nüfus yükseldi mi?

Buranın nüfusu normal zamanlarda 300 bin civarında ancak şu anda 2 katına çıkmış durumda. İnsanlar bu bölgeye gelmeye devam ediyor. Burada yurtlar açıldı hizmet için insanlar sürekli olarak gelip gidiyor. Biz burada insani yardım için uğraşıyoruz. Su ve gıda yardımlarını insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz.