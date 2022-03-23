Çernivitsi'de son durum ne? Tahliyeler nasıl yapılıyor, nüfus yükseldi mi?
Rusya-Ukrayna savaşında 28. gün geride kalırken şiddetli patlamalar ve çatışmalar devam ediyor. Romanya’ya kaçmak isteyenler Çernivtsi’ye gidiyor. Kentin nüfusu katlanırken bölgeden son durumu A Haber canlı yayınına katılan Doç Dr. Gayana Yüksel aktardı.
Doç Dr. Gayana Yüksel'in anlattıkları:
"Biz Ukrayna'nın batısında Romanya sınırına yakın bir yerde bulunuyoruz. Burası savaş başladığından beri çok fazla göç alan bir yer. İnsanlar sıcak bölgelerden çıkıp buraya geliyorlar. Ya da buradan Romanya'ya giderek Avrupa'ya göç ediyorlar. Polonya, Almanya, Çekya ve Türkiye'nin içinde olduğu ülkeler buradan tahliye yapıyor.
Buranın nüfusu normal zamanlarda 300 bin civarında ancak şu anda 2 katına çıkmış durumda. İnsanlar bu bölgeye gelmeye devam ediyor. Burada yurtlar açıldı hizmet için insanlar sürekli olarak gelip gidiyor. Biz burada insani yardım için uğraşıyoruz. Su ve gıda yardımlarını insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz.
Ben bu savaşın çıkacağını biliyordum. 10 gün önce akrabalarıma bunu söyledim ve savaşın çıkması beni şaşırtmadı. Tahliyeler için Edirne'ye gittim sonra tekrar bu bölgeye geri döndüm. Burada insanlara yardım etmek için uğraşıyoruz."
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