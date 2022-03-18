Çanakkale’de tarihi gün! Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını yaptı | İşte geçiş ücreti

SÜRE 6 DAKİKAYA İNDİ

İşte hep beraber şu anda Kore ile attığımız bu adımlar inşallah en kısa zamanda ticaret hacmimizi inanıyorum ki 20 milyar dolara çıkaracağız. Yatırımlarıyla köprümüzdeki bu dayanışma ile adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiç bir şey olmadığını dosta düşmana gösterdik gösteriyoruz. Hiç şüphesiz burada sadece bu köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ'a ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Bugün köprü ile birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolun da açılışını gerçekleştiriyoruz. İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda Labseki-Gelibolu arasında feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burada saatlerce feribot sırası beklenen ardından 1,5 saatlik bir yolculukla karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk sadece 6 dakikada tamamlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden otomobil geçişlerinin 200 TL olacağını duyurdu.

1 HAFTA ÜCRETSİZ

Ayrıca Başkan Erdoğan, açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin ilk hafta ücretsiz olacağını bildirdi.

'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü' unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti.





BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: HEDEFLEDİĞİMİZ YENİ TÜRKİYE FOTOĞRAFINI DAHA DA NETLEŞTİRDİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, 1915 Çanakkale Köprüsü projesiyle yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye bir adım daha yaklaştığını söyledi.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında konuşan Adil Karaismailoğlu, proje sayesinde Türkiye'nin yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye bir adım daha yaklaştığını söyledi.

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale Destanı'nın hatırasına yakışan bir abide, şanlı Türk tarihine mühür vuran bir şaheser olduğunu kaydederek, köprünün mimari tasarımı ve teknik özelliklerinin, yüzyılın destanını bugünlere taşıdığını anlattı.

"Enlerin, ilkerin ve rekorların projesi" olarak Türkiye'nin simge yapılarından birinin bugün milletiyle buluştuğunu aktaran Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, ortada büyük bir resim var: Büyük ve güçlü Türkiye resmi. Liderliğinizde, hayata geçen tüm yatırımlar ve ortaya çıkan tüm eserler tek tek bu resme vurulan fırça darbeleridir." diye konuştu.

"PEKİN'DEN LONDRA'YA UZANAN TİCARET YOLUNA KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Karaismailoğlu, otoyolun ve köprünün hizmete girmesiyle Trakya ile birlikte, Batı Anadolu ve Ege'nin, hatta Batı Akdeniz Bölgesi'nin, ulaşım, üretim, sanayi, ticaret, turizm ve hizmet sektörünün çok daha canlanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Bu proje, Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz uzanan ticaret yoluna katkı sağlayacak. Otoyolumuz mevcut yola kıyasla 40 kilometrelik kısalma sağladı. Feribotla saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Yapım çalışmalarında gösterilen üstün başarı ile projemiz 1,5 yıl önce tamamlandı. Sadece bu proje dahi kamu-özel iş birliği ile yapılan yap-işlet-devret projelerinin ne kadar faydalı olduğunu küresel çapta gösteren güzel bir örnektir."

"ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA YENİ TEKNİK ATILIMLARA İLHAM VERECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin "küresel lojistik üs" olma hedefine ulaşırken günlük sığ siyasi tartışmaların aksine, vizyon sahibi olmayı gerektiren ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla 2053 vizyonunun gerekli altyapısının şimdiden hazırlandığını söyledi.

Karaismailoğlu, ulaşım ve altyapıdaki amaçlarına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amacımız; ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemidir. Hedeflediğimiz yeni Türkiye fotoğrafını daha da netleştirdik. Bütünsel kalkınma odaklı, mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda, liderliğinizde başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir."