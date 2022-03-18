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Dirilişten kurtuluşa Çanakkale! Tarihi değiştiren büyük zafer

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Dirilişten kurtuluşa Çanakkale! Tarihi değiştiren büyük zafer

Bugün büyük zafer Çanakkale destanının 107. yıldönümü. Çanakkale savaşlarının bilinmeyen yönlerini A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu tarihçi Ahmet Uslu anlattı.

Tarihçi Ahmet Uslu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Bir devrin battığı bir milletin uyandığı yerin adıdır Çanakkale. 1915'te omuz omuza savaşıp bugün kahramanların koyun koyuna yattığı yerin adıdır Çanakkale. Tam 107 yıl önce bugün bu saatlerde dünyanın o güne kadar görmediği donanma Çanakkale Boğazı'nda içeri girdi.

Fakat onu karşılayacak vatan evlatları ve kahraman bir küçük gemi vardı. O kahramanların başından Cevat bey vardı. Onun emriyle 7-8 Mart gecesi küçücük bir gemi 40 metrelik 61 mürettebatlı 40 tane mayın alabilen Nusret Mayın Gemisi sabah 3 sularında karanlık limana o güne kadar düşünülmemiş şekilde dikey olarak mayın döşedi.

Diğer bütün mayınlar Çanakkale Boğazı'nda 11 hat şeklindedir. Geriye kalan 26 mayın karanlık limana döşenir. Çanakkale Boğazı'na giren düşman gemileri girip geri döner. Bunu da karanlık limandan yapacakları için oraya yapılan hamle tam bir isabet olmuştur.

3 gemi burada mayınlara çarparak batmıştır. Tabi bunda Türk topçusunun büyük bir katkısı olmuştur. Ocean'ın batmasından Seyit Onbaşı'nın büyük payı vardır. Onun taşıdığı mermilerle geminin zırhı delinmiştir. İşte bu 3 geminin batmasından sonra geri çekilme emri geldi."

Dirilişten kurtuluşa Çanakkale! DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÇANAKKALE!
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