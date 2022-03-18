Dirilişten kurtuluşa Çanakkale! Tarihi değiştiren büyük zafer

Fakat onu karşılayacak vatan evlatları ve kahraman bir küçük gemi vardı. O kahramanların başından Cevat bey vardı. Onun emriyle 7-8 Mart gecesi küçücük bir gemi 40 metrelik 61 mürettebatlı 40 tane mayın alabilen Nusret Mayın Gemisi sabah 3 sularında karanlık limana o güne kadar düşünülmemiş şekilde dikey olarak mayın döşedi.