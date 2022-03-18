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Haberler Galeri Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü!  Dedesi Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı topraklarda görev yapmanın gururunu yaşıyor

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü!  Dedesi Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı topraklarda görev yapmanın gururunu yaşıyor

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı anma törenleri için Manisa'dan geldi. Çabuk, büyük dedesi Seyit Onbaşı'nın destan yazıp ölümsüzleştiği topraklarda görev yaparak dedesinin izinde gitmekten gurur duyuyor.

AA
Giriş Tarihi: 18.03.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 09:17
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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü!  Dedesi Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı topraklarda görev yapmanın gururunu yaşıyor

Çanakkale Savaşları'nda omuzladığı ağır top mermisini kundağa yerleştirerek zaferde ciddi bir pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın 3. kuşaktan torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenlerindeki görevi için Manisa'dan geldi.

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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü!  Dedesi Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı topraklarda görev yapmanın gururunu yaşıyor

SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tarihi zaferin 107. senesinde törenler için Manisa'daki birliğinden Gelibolu Yarımadası'na görevlendirilen Çabuk, ismin taşıdığı büyük dedesi Seyit Onbaşı'nın (Seyit Ali Çabuk) destan yazdığı topraklarda görev yapmanın onurunu yaşıyor.

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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü!  Dedesi Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı topraklarda görev yapmanın gururunu yaşıyor

Çanakkale kahramanının sırtladığı mermiyle "Ocean" zırhlısının vurulduğu Rumeli Hamidiye Tabyası'na gelen Çabuk, dedesinin heykelini görünce duygusal anlar yaşadı.

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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü!  Dedesi Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı topraklarda görev yapmanın gururunu yaşıyor

Astsubay Seyit Çabuk, Türklerin tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olduğunu söyledi.

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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü!  Dedesi Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı topraklarda görev yapmanın gururunu yaşıyor

Türk olarak tarihinin nice kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu belirten Çabuk, bunun sadece savaş alanlarında değil, aynı zamanda geliştirilen kültür ve medeniyetle de kendini gösterdiğini vurguladı.