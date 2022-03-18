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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü! Dedesi Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı topraklarda görev yapmanın gururunu yaşıyor
Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı anma törenleri için Manisa'dan geldi. Çabuk, büyük dedesi Seyit Onbaşı'nın destan yazıp ölümsüzleştiği topraklarda görev yaparak dedesinin izinde gitmekten gurur duyuyor.