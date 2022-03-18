Böyle başladı böyle bitti! İşte dünden bugüne 1915 Çanakkale Köprüsü

Son dakika haberine göre: Çanakkale Zaferi'nin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası, Boğaz'ın gerdanı 1915 Çanakkale Köprüsü 'Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünden bugüne değişimini gösteren fotoğraflar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Giriş Tarihi: 18.03.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 12:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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