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Böyle başladı böyle bitti! İşte dünden bugüne 1915 Çanakkale Köprüsü

Son dakika haberine göre: Çanakkale Zaferi'nin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası, Boğaz'ın gerdanı 1915 Çanakkale Köprüsü 'Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünden bugüne değişimini gösteren fotoğraflar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Giriş Tarihi: 18.03.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 12:28
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Böyle başladı böyle bitti! İşte dünden bugüne 1915 Çanakkale Köprüsü

'Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli; 18 Mart 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve Güney Kore Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang ve bakanların katıldığı törenle atıldı.

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Böyle başladı böyle bitti! İşte dünden bugüne 1915 Çanakkale Köprüsü
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Böyle başladı böyle bitti! İşte dünden bugüne 1915 Çanakkale Köprüsü

Başkan Erdoğan, temel atma töreninin yapıldığı alana canlı bağlanarak, 138 yıllık hayal olan tarihi projenin temel atma butonuna bastı.

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Böyle başladı böyle bitti! İşte dünden bugüne 1915 Çanakkale Köprüsü

Başkan Erdoğan'ın, "Butonlara basıyoruz, ya Allah ya Bismillah... Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" sözleriyle köprüye ilk harç atılmış oldu.

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Böyle başladı böyle bitti! İşte dünden bugüne 1915 Çanakkale Köprüsü

Törende 1915 Çanakkale Köprüsü için özel olarak hazırlatılan "tarih tüpü" dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından köprünün temeline bırakıldı.