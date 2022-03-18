Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç metre? Orta açıklığı, kule yükseliği kaç metre?

Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü bugün hizmete açılacak. Asrın projesi ile taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek, dış ticaretin etkinliği artacak. Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olma özelliğini taşıyor. Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri ise en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç metre? Orta açıklığı, kule yükseliği kaç metre? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.03.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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