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Haberler Galeri Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç metre? Orta açıklığı, kule yükseliği kaç metre?

Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç metre? Orta açıklığı, kule yükseliği kaç metre?

Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü bugün hizmete açılacak. Asrın projesi ile taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek, dış ticaretin etkinliği artacak. Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olma özelliğini taşıyor. Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri ise en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç metre? Orta açıklığı, kule yükseliği kaç metre? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 12:10
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Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç metre? Orta açıklığı, kule yükseliği kaç metre?

Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü bugün hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında merak edilenler açıklandı. Asrın projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu ve kaç kilometre olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç metre? Orta açıklığı, kule yükseliği kaç metre? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç metre? Orta açıklığı, kule yükseliği kaç metre?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KAÇ KM?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.

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Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç metre? Orta açıklığı, kule yükseliği kaç metre?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ UZUNLUĞU KAÇ METRE?

Toplam uzunluğu: 4608 metre

Orta açıklığı: 2023 metre

Yan açıklıklar: 770 metre

Yaklaşım viyadükleri: 365 ve 680 metre

Kulelerin yüksekliği: 318 metre

Şerit: 2x3 şeritli

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Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç metre? Orta açıklığı, kule yükseliği kaç metre?

OTOYOLA HANGİ KAVŞAKLARDAN GİRİŞ SAĞLANACAK?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na giriş ve çıkışlar 6 adet kavşaktan gerçekleşecek. Bu kavşaklar Avrupa yakasında Malkara, Kavakköy, Güneyli ve Gelibolu; Asya yakasında Lapseki ve Umurbey köy ve ilçelerine yakın noktalardadır.

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Çanakkale Köprüsü kaç km? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç metre? Orta açıklığı, kule yükseliği kaç metre?

KÖPRÜ HANGİ NOKTALARI BAĞLAYACAK?

1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.