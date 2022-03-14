Unkapanı Köprüsü neden ayrılıyor? Ne çözüm bulunacak?

Bu köprüleri birbirine bağlayan ortada yuvarlak bir profil var. Bunlar birbirinin içine girer ve hareket halindedir. Fırtınada dubaların yer değiştirmesinden kaynaklı olarak bunlar daha fazla açılmış olabilir. Karşılıklı açılmalar aynı değil. Bunun nedeni dubaların x/y yönünde biraz eksen kaynaklı olduğunu düşünüyorum.