Unkapanı Köprüsü neden ayrılıyor? Ne çözüm bulunacak?
Geçtiğimiz gün Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarında 3. kez açılma yaşandı. Peki bu durumun nedeni ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen değerlendirdi.
Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen'in açıklamaları:
"Derz ayrımı iki tane farklı parçanın ortasında bulunan boşluğunun artması anlamına geliyor. Bulunduğumuz bu Unkapanı Köprüsü 1836 yılında ahşap olarak yapıldı. Daha sonra 1875 yılında Fransızlara çelikten yaptırılıyor. Akabinde 1936 yılında aşırı fırtınadan kaynaklı olarak hasar görüyor. Sonrasında dubalar üzerine yeniden inşa ediliyor.
Dubalar yani yüzer gezer blokların üzerine ana profiller atılarak bu köprü yapılıyor. 4 gün öncede aşırı fırtına meydana geldi. Bu ayrışma aşırı soğuklardan meydana gelmedi. Aşırı rüzgar ve denizin hareketinden kaynaklı dubalarının eksenin kaymasından kaynaklı bu açıklıklar artmış olabilir.
Bu köprüleri birbirine bağlayan ortada yuvarlak bir profil var. Bunlar birbirinin içine girer ve hareket halindedir. Fırtınada dubaların yer değiştirmesinden kaynaklı olarak bunlar daha fazla açılmış olabilir. Karşılıklı açılmalar aynı değil. Bunun nedeni dubaların x/y yönünde biraz eksen kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Mutlaka dubalar üzerinde araştırmalar yapılmalı. Bu kadar açılmaya sebep olacak incelemenin mutlaka yapılması gerekir. Şu anda trafiğe açılmasının çok tehlikeli olmasını düşünmüyorum. Ancak açık olan kısımların saclarla kapatılması gerekir. Motosikletler için tehlikeli olabilir.
Burada bir teknik çalışma yapılmalı. Trafiğe açık olması tedbir alınmaması anlamına gelmemeli. Mutlaka burada teknik araştırmaların yapılması lazım. Açılmanın iki uçta farklı olması mafsallarda uçların aynı hizaya gelmediğini gösteriyor. Mutlaka dubalarda çalışmanın yapılması lazım."
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