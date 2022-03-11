Son dakika: Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasından ayrıldı
Son dakika haberi... Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle kapatıldı. Bağlantı noktasındaki ayrılma sebebiyle araç geçişi durduruldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
İstanbul tarihi ve turistik merkezinde yer alan 82 yıllık Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasından ayrıldı.
TRAFİĞE KAPATILDI
Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, köprü iki yönde de trafiğe kapatıldı.
Ayrılmanın soğuk hava kaynaklı olabileceği tahmin ediliyor.
İlk gelen bilgilere göre köprüde yaşanan ayrılma herhangi bir kazaya neden olmadı.
FACİAYA DAVETİYE! CHP'Lİ İBB'NİN BÜYÜK İHMALİ A HABER'DE
İstanbul Unkapanı'ndaki köprüdeki ihmal binlerce insanının hayatını tehlikeye atıyor. Köprü kolonları bakımsızlıktan çökmek üzere ve vatandaşlar bu durumdan şikayetçi.
Her gün binlerce araç üzerinden geçerken vatandaşlar da altından geçmeye devam ediyor. Köprü artık yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Dört bir tarafı çürümüş durumda.
Alt geçit adeta çürümeye terk edilmiş durumda. Betonların büyük bir ölçüde döküldüğü ve demirlerin sarktığı görülüyor.
Çürümeye terk edilen köprünün üstünde CHP'li İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin "16 milyon için çalışıyoruz" yazılı pankartı ise bu kadarına pes dedirtti.
Hemen altında böyle bir görüntü olması tepki çekiyor. Vatandaşlar "bu panoyu buraya asma sürecine verdikleri zahmeti keşke köprüye verseler" diye tepki gösteriyor.
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