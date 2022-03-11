Son dakika: Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasından ayrıldı

İlk gelen bilgilere göre köprüde yaşanan ayrılma herhangi bir kazaya neden olmadı.

FACİAYA DAVETİYE! CHP'Lİ İBB'NİN BÜYÜK İHMALİ A HABER'DE

İstanbul Unkapanı'ndaki köprüdeki ihmal binlerce insanının hayatını tehlikeye atıyor. Köprü kolonları bakımsızlıktan çökmek üzere ve vatandaşlar bu durumdan şikayetçi.