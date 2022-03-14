Seçim barajı için yüzde 7 teklifi ne anlama geliyor? Meclis’te grup şartı kalktı mı?

Küçük oylara sahip partiler bir araya gelerek seçim barajını aşabilirler ama vekil çıkarırken tüm partilerin o seçim bölgesinde aldığı oylar yukarıdan aşağıya doğru sıralanacak ve ona göre hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağı belli olacak. İttifak zinciri içinde o ittifakla bağlantılı farklı oylar bir araya gelebiliyor sonra ittifak partileri içinde esasen o partiye verilmemiş olsa bile artık oylar dediğimiz bir sıralaması var. Bunlar küçük partilere eklenince çoğu parti aslında aldığı oyun ötesinde hak etmediği vekilleri kazanıyordu.