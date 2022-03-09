Petrol varil fiyatı 300 dolara mı çıkacak? Avrupa Rus gazına alternatif üretebilecek mi? İşte ülkeleri endişelendiren harita...

PETROL 300 DOLAR'I MI GÖRECEK?

Rusya dün bir açıklama yaptı. ABD ve diğerleri bize yaptırım uygularsa petrolün varilini 300 dolarda görürsünüz. Bunun tek bir yolu var. Rusya'nın kendisinin yaptırım uygulayarak petrol satmaması. Rusya buradan bir kart çekmiş duruyor. Eğer Rusya keserse Avrupa büyük bunalıma girer.