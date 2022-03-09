Petrol varil fiyatı 300 dolara mı çıkacak? Avrupa Rus gazına alternatif üretebilecek mi? İşte ülkeleri endişelendiren harita...
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç dünya genelinde yaşanan petrol krizine ve ABD ve Avrupa'nın enerji konusunda Rusya'ya alternatif arayışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus gazına alternatif arayışının uzun süreli olamayacağını söyleyen Dinç, Rusya'nın tamamen ikame edilmesinin zor olduğunu belirtti. Diğer yandan Dinç, Rusya tarafında yapılan "Yaptırım olursa petrolün varili 300 doları bulur" açıklamasını da değerlendirdi.
İRAN'IN ALEYHİNE SONUÇLAR ÇIKIYOR
Hazar'ın deniz mi göl mü olduğuna yönelik tartışmalar devam ediyor. Deniz olduğu kabul edilirse İran aleyhine şeyler oluyor ve İran bu denklemi bozuyor.
RUSYA KARADENİZ'DEKİ KAYNAKLARI MI HEDEFLİYOR?
Her savaşın kendisi finans etmesi gerekir. Burada da Rusya'nın finansman kaynağı Karadeniz'deki enerji kaynakları.
TÜRKİYE AVANTAJLI
ABD Rusya'dan enerji almaktan vazgeçti. Bu süreçte en güvenli ekonomi gibi Türkiye duruyor. Mavi Akım ve Türk akım hatlarımız kendi bölgelerimiz içinde yer alıyor.
AVRUPA'NIN ALTERNATİF ARAYIŞI UZUN SÜRELİ OLAMAZ
Avrupa'nın Rusya'dan gaz ve petrol almama kararı uzun süreli bir çözüm olmayacak. Rusya'nın tamamen ikame edilmesi çok zor. Gazı sıvılaştırmak da çok zor bir şey.
PETROL 300 DOLAR'I MI GÖRECEK?
Rusya dün bir açıklama yaptı. ABD ve diğerleri bize yaptırım uygularsa petrolün varilini 300 dolarda görürsünüz. Bunun tek bir yolu var. Rusya'nın kendisinin yaptırım uygulayarak petrol satmaması. Rusya buradan bir kart çekmiş duruyor. Eğer Rusya keserse Avrupa büyük bunalıma girer.
İNGİLTERE'NİN FOSİL YAKIT RAPORU
2015'te İngiltere'de bir rapor yayınlandı. Dünya'nın soğutma ihtiyacı, ısıtma ihtiyacından daha çok olacak deniyor. Dünya fosil yakıtı elektrik üretmeye çevirebilir.
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