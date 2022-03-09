İsrail’den 14 yıl sonra kritik ziyaret! Yeni dönemde enerji denklemi nasıl değişecek?

Ankara kritik bir ismi ağırlamaya hazırlanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog bugün, Türkiye'ye geldi. İsrail ile sorunlar aşılabilecek mi? Yeni dönemde enerji denklemi nasıl değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol değerlendirdi.

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