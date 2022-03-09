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İsrail’den 14 yıl sonra kritik ziyaret! Yeni dönemde enerji denklemi nasıl değişecek?

A Haber
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Giriş: 09.03.2022 14:49
Güncelleme:09.03.2022 14:49
Ankara kritik bir ismi ağırlamaya hazırlanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog bugün, Türkiye'ye geldi. İsrail ile sorunlar aşılabilecek mi? Yeni dönemde enerji denklemi nasıl değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol değerlendirdi.
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