Rusya’yı bekleyen tehlike ne? Masa teklifi bu yüzden mi kabul edildi?

Erdoğan Karakuş'un değerlendirmeleri:

"Savaş devam ediyor. Rusya burada mümkün olduğu kadar birçok noktayı ele geçirmek istiyor. Masaya oturma görüşmeleri sürüyor ama ben Putin ve Zelenskiy'nin karşılıklı oturacağını sanmıyorum. Alt kademeden isimler oturur ve görüşür. Rusya bu masaya daha etkin oturmak istiyor. Ukrayna'da buna karşı direniyor.