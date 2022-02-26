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Rusya’yı bekleyen tehlike ne? Masa teklifi bu yüzden mi kabul edildi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Rusya’yı bekleyen tehlike ne? Masa teklifi bu yüzden mi kabul edildi?

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat devam ederken Kiev’de çatışmalar şiddetle sürüyor. Zelenskiy’nin müzakere çağrısına Putin olumlu yanıt verirken gece boyu bombalamalar sürdü. Peki Rusya nereye kadar gidecek? Putin’in neyi hedefliyor? Rusya’yı bekleyen tehlike ne? Masa teklifi bu yüzden mi kabul edildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli hava pilot korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş değerlendirdi.

Erdoğan Karakuş'un değerlendirmeleri:

"Savaş devam ediyor. Rusya burada mümkün olduğu kadar birçok noktayı ele geçirmek istiyor. Masaya oturma görüşmeleri sürüyor ama ben Putin ve Zelenskiy'nin karşılıklı oturacağını sanmıyorum. Alt kademeden isimler oturur ve görüşür. Rusya bu masaya daha etkin oturmak istiyor. Ukrayna'da buna karşı direniyor.

Savaş başladıysa önünü almak kolay bir şey değil. Bu işin fazla uzatılması Rusya tarafından istenmeyecektir. Rusya'nın nihai hedefi Ukrayna'yı ateşkese zorlamak ve masa başında bazı yerleri almak. Bunu yapabilecek mi? göreceğiz.

Rusya şehir içlerine girerse bundan büyük zarar görür. Kiev gibi büyük şehirler de zarar göreceğini beraber izleyeceğiz. Ukrayna halkının orduyla beraber yaptığı direniş çok etkili olabilir. Halka silah verme noktasına Ukrayna biraz geç kaldı.

Ukrayna, Rusya'nın bu kadar geniş çaplı bir harekat yapacağını düşünmedi. Donbass bölgesinde sadece olacağını hesapladılar. Ama Ukrayna halkı direnç göstereceğini ispatladı.

Rusya'nın Kiev'i işgale kalkması yanlış bir hamle Bu yanlış Rusya'yı zora sokabilir. Putin'in masaya oturma teklifini kabul etmesinin altına bu var diye düşünüyorum."

Rusya’yı bekleyen tehlike ne? RUSYA'YI BEKLEYEN TEHLİKE NE?
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