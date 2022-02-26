Bölgede bulunan Türk öğrenci A Haber’e konuştu: Bomba sesleriyle uyandık
Rusya'nın Ukrayna saldırısından en fazla Türk öğrenciler etkilendi. Tahliye planları yapılırken öğrenciler A Haber’e canlı yayınına bağlanarak yaşadıklarını anlattı. Tolgahan Albayrak, “Güne bomba sesleriyle uyandık.” ifadelerini kullandı.
Tolgahan Albayrak'ın canlı yayında aktardıkları:
"Biz burada gece boyu neredeyse uyumadık. Sürekli olarak ayaktayız. Güne bomba sesleriyle gözümü açtık. Sığınaklardaydık biz ve oraya kadar tank ve top atışları geliyordu.
Burada sürekli olarak patlama sesleri geliyor. Endişeliyiz ve tahliye edilmeyi bekliyoruz. Birtakım söylentiler var ama biz tahliye edilmeyi bekliyoruz.
Zaman ve ne kadar kişinin tahliye edileceğine dair bize bir bilgi gelmedi. Biz Harkov'da bir semtteyiz ve burada çatışmalar şiddetlendi. Sanki yan sokağımızda bir tank atışı sesi duyduk. Hemen sığınaklara indik.
Sığınaklarda 3 saat bekledikten sonra tekrar evimize geldik. Burada Azeri bir abimiz var bize kafesini açtı ve geceyi orada geçirdik. Şu an top sesleri yeniden başladı."
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