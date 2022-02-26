26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya’yı bekleyen tehlike ne? Masa teklifi bu yüzden mi kabul edildi?

Rusya’yı bekleyen tehlike ne? Masa teklifi bu yüzden mi kabul edildi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2022 10:16
Güncelleme:26.02.2022 10:20
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat devam ederken Kiev’de çatışmalar şiddetle sürüyor. Zelenskiy’nin müzakere çağrısına Putin olumlu yanıt verirken gece boyu bombalamalar sürdü. Peki Rusya nereye kadar gidecek? Putin’in neyi hedefliyor? Rusya’yı bekleyen tehlike ne? Masa teklifi bu yüzden mi kabul edildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli hava pilot korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’yı bekleyen tehlike ne?
Rusya’yı bekleyen tehlike ne?
Türk öğrenci A Haber’e konuştu!
Türk öğrenci A Haber’e konuştu!
Cehennemi yaşadılar! Köprüler patladı
Cehennemi yaşadılar! Köprüler patladı
Dünyanın konuştuğu Putin kimdir?
Dünyanın konuştuğu Putin kimdir?
Rusya nükleer silahlarını kullanır mı?
Rusya nükleer silahlarını kullanır mı?
Dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan’a doğum günü tebrikleri
Dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan'a doğum günü tebrikleri
Özel’in ’’Ukrayna’daki Türk vatandaşları uyarılmadı’’ yalanı dakikalar içinde çürüdü
Özel'in ''Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı'' yalanı dakikalar içinde çürüdü
Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber’de!
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları ilk kez A Haber'de!
Türkler yaşadıklarını A Haber’de anlattı!
Türkler yaşadıklarını A Haber’de anlattı!
Mahsur kalan Türkler A Haber’de!
Mahsur kalan Türkler A Haber’de!
Sivillere böyle silah dağıtıldı
Sivillere böyle silah dağıtıldı
Zelenskiy’nin çağrsına yanıt geldi!
Zelenskiy'nin çağrsına yanıt geldi!
Daha Fazla Video Göster