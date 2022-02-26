Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat devam ederken Kiev’de çatışmalar şiddetle sürüyor. Zelenskiy’nin müzakere çağrısına Putin olumlu yanıt verirken gece boyu bombalamalar sürdü. Peki Rusya nereye kadar gidecek? Putin’in neyi hedefliyor? Rusya’yı bekleyen tehlike ne? Masa teklifi bu yüzden mi kabul edildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli hava pilot korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş değerlendirdi.

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