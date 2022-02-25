25 Şubat 2022, Cuma
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Rusya ne yapmak istiyor? Savaşın fitilini kim ateşledi? Harekat nereye varacak?
Rusya’nın dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat 2. gününde devam ediyor. Füze ve çatışma sesleri bölgeden kesilmeden sürüyor. Siviller ise sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Peki Rusya lideri Putin ne yapmak istiyor? Bu harekatın fitili nasıl ateşlendi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.