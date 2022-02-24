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Görüntüler yayınlanınca ortaya çıktı! Putin Ukrayna'ya saldırı emrini üç gün önce vermiş

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Görüntüler yayınlanınca ortaya çıktı! Putin Ukrayna’ya saldırı emrini üç gün önce vermiş

Dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya dün gece saatlerinde Ukrayna'ya askeri operasyon başlatırken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırı emrini 21 Şubat'ta verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı "Rus işgali başladı" açıklaması yaparken, Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı noktalarda patlamalar meydana geldi.

21 ŞUBAT'TA KAYDEDİLDİ
Putin'in saldırı emrini verdiği görüntülerle ilgili dikkat çeken bir iddia söz konusu.

Novaya Gazeta'ya göre, Putin'in askeri operasyonu başlattığını duyurduğu konuşması, 21 Şubat akşamı kaydedildi. Putin, üç gün önce bir konuşma gerçekleştirmişti.

Gazeteye göre, Kremlin'in internet sitesinde yer alan ilgili videoların metaverileri de bu iddiayı doğruluyor.

AYNI MEKAN AYNI KRAVAT
Putin'in saldırı emrini verdiği anların görüntüsü ve üç gün önce yaptığı konuşmanın görüntülerinde benzerlikler bulunuyor. Putin, iki kayıtta da aynı mekanda. Giydiği kıyafet ve taktığı kravat da birbirinin aynısı.

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