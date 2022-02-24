Görüntüler yayınlanınca ortaya çıktı! Putin Ukrayna’ya saldırı emrini üç gün önce vermiş

AYNI MEKAN AYNI KRAVAT

Putin'in saldırı emrini verdiği anların görüntüsü ve üç gün önce yaptığı konuşmanın görüntülerinde benzerlikler bulunuyor. Putin, iki kayıtta da aynı mekanda. Giydiği kıyafet ve taktığı kravat da birbirinin aynısı.

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