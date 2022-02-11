Bilecik’te camiye hırsızlık için gelen şahıs yazlık ayakkabılarla girdi, botla çıktı

YAZLIĞIYLA GELİYOR KIŞLIĞIYLA GİDİYOR

Bu esnada camiye gelen cemaate de selam veren hırsız, gözünü kestirdiği bir kışlık botu alarak kendi ayakkabısı gibi giyiyor. Bu esnada kendi ayakkabısını da ayaklarıyla kenara iten hırsız, hiç bir şey olmamış gibi camiden uzaklaşıyor.