Bilecik’te camiye hırsızlık için gelen şahıs yazlık ayakkabılarla girdi, botla çıktı
Bilecik'te bir camiye yazlık ayakkabısı ile giden kişi imamın kışlık botlarını alarak camiden çıktı. Yazlık ayakkabılarını da camide bırakan zanlının hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, son dönem Osmanlı mimarisi özelliklerini barındıran Şerif Paşa Camii'ne akşam namazı vaktinde yaşandı.
Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, camiye giden bir kişi önce ayakkabıları çıkarıyor. Ardından kapüşonunu başına geçiren adam cami girişinde ayakkabıların olduğu alanda dolaşmaya başlıyor.
YAZLIĞIYLA GELİYOR KIŞLIĞIYLA GİDİYOR
Bu esnada camiye gelen cemaate de selam veren hırsız, gözünü kestirdiği bir kışlık botu alarak kendi ayakkabısı gibi giyiyor. Bu esnada kendi ayakkabısını da ayaklarıyla kenara iten hırsız, hiç bir şey olmamış gibi camiden uzaklaşıyor.
İMAM HAYRETE DÜŞTÜ
Akşam namazı sonrası camiden çıkmak isteyen imam, ayakkabılarını koyduğu yere olmadığını görür. Bunun üzerine güvenlik kameralarına inceleyen imam, gördükleri karşısında şaşkına döndü.
İmam hemen durumu polise haber verirken, olay yerine gelen ekipleri güvenlik kameralarını izledikten sonra konuyla ilgili inceleme başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 Şubat hangi güne denk geliyor? 2022 Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün?
- YKS başvuru neden başlamadı? 2022 YKS TYT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM son açıklamalar!
- YKS 2022 başvuru kılavuzu: YKS TYT AYT sınavı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS başvuru ekranı!
- ZTK kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeler nasıl?
- Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Giresunspor FB maçı ne zaman?
- YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!
- YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?
- Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu detay emekli maaşını etkiliyor! e-Devlet üzerinden sık sık takip edin
- Tansu Okan kimdir, kaç yaşındaydı? Tanju Okan oğlu Tansu Okan ölüm sebebi nedir?
- 11 Şubat Cuma hutbesi: Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Türkçe ve Arapça hutbe tam metni
- 11 Şubat evde bakım maaşı (parası) yattı mı? Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi…
- TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İsim listesi...