18 Şubat 2022, Cuma
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AK Partili belediyelerde su indirimi! Konya Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 14 indirim yaptı
Başkan Erdoğan, belediyelere suda yüzde 7 indirim yapılması talimatını verdi. Başkan Erdoğan'ın su indirimi çağrısının ardından belediyeler harekete geçti. Çok sayıda belediye suya en az yüzde 7 indirim yaptığını açıkladı. Konya yüzde 14'lük indirim oranı ile zirvede yer aldı. A Haber muhabiri İbrahim Doğan detayları aktardı.