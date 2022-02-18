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AK Partili belediyelerde su indirimi! Konya Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 14 indirim yaptı

A Haber
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Giriş: 18.02.2022 09:24
Başkan Erdoğan, belediyelere suda yüzde 7 indirim yapılması talimatını verdi. Başkan Erdoğan'ın su indirimi çağrısının ardından belediyeler harekete geçti. Çok sayıda belediye suya en az yüzde 7 indirim yaptığını açıkladı. Konya yüzde 14'lük indirim oranı ile zirvede yer aldı. A Haber muhabiri İbrahim Doğan detayları aktardı.

Başkan Erdoğandan su indirimi müjdesi

Bahçeliden belediyelere su indirimi talimatı BAHÇELİ'DEN BELEDİYELERE SU İNDİRİMİ TALİMATI
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Suya yüzde 14 indirim
Suya yüzde 14 indirim
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