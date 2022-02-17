Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den belediyelere su indirimi talimatı

AKSARAY

Aksaray Belediyesi su ücretindeki KDV oranında indirim yaptı. Yüzde 8 olan oranı 1'e indirdi. Belediye Başkanı Enver Dinçer, gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından belediye olarak kendilerinin de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını ve mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını açıkladı.

BİNGÖL

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.

Başkan Arıkan yaptığı açıklamasında, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Başkan Arıkan, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile içme suyu tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.