HDP'nin sokak çağrısının ardından CHP sahnede! Kemal Kılıçdaroğlu: Fatura ödemeyeceğim

HDP'nin elektrik faturası bahanesiyle sokak çağrısı yapmasının ardından ittifak ortağı CHP yeni bir provokasyon için harekete geçti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, faturaların ödenmemesini çağrısı yaptı. Oysa Enerji Bakanı bu açıklamadan birkaç saat önce yeni düzenleme yapılacağını duyurmuştu. İşte bu durum kirli oyunu gözler önüne serdi...

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