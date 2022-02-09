CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten A Haber’e özel son dakika açıklamaları

İMAMOĞLU'NUN BALIKÇI ZİYARETİ

Büyük bir basiretsizlik örneği gösterildi o akşam. Şehrin bu kadar kritik bir süreçte olduğu bu yemeği teyir etmeniz gerekirdi. Sonra AKOM'a geldiniz beyanatlar verdi. Mağduriyet edebiyatı yapsa da vatandaş İmamoğlu'nun notunu verecek. İmamoğlu balıkçı ziyaretiyle dış güçler benim yanımda mesajı vermek istedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI KİM ÇEKTİ?

Kılıçdaroğlu'nun otel odasındaki fotoğrafı Tuncay Özkan çekti. Kılıçdaroğlu erken seçim istiyor ama kendi parti kurultayını erteledi. Diğer yandan Millet İttifakı içinde Ahmet Davutoğlu'nun tavırları Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ediyor.

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