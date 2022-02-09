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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten A Haber'e özel son dakika açıklamaları

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten A Haber’e özel son dakika açıklamaları

A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç adlı programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı ve Memleket Partisi kurucuları arasında yer alan Mustafa Kemal Çiçek Melih Altınok'un gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı ve Memleket Partisi kurucuları arasında yer alan Mustafa Kemal Çiçek A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a konuk oluyor. Çiçek gündeme ilişkin son derece önemli açıklamalarda bulunuyor.

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MUSTAFA KEMAL ÇİÇEK'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

HDP YÜZDE 10'U GEÇİNCE ÖZGÜR ÖZEL HAVAYA ZIPLADI

Seçim akşamı 9.kattaydım. Oda da televizyondan seçimleri takip ediyorduk. HDP yüzde 10'u geçince Özgür Özel havaya zıpladı. Muharrem İnce yüzde 30'u geçince yüzleri düştü. Muharrem İnce'nin partiden tasfiye süreci seçim gecesi başladı.

İBB'DEN REKLAMA 850 MİLYON TL'LİK PAY

Çiçek yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de tam 850 milyon TL'lik bir kısmın reklam ödemelerine ayrıldığını paylaştı.

2014'DE İZMİR'DE NELER YAŞANDI?

Aziz Kocaoğlu 2014'te belediye başkanıyken, ilin Baro Başkanı'nı ilçe belediye başkanı yaptırmak istedi. Narlıdere'yi verdiler olmaz dedi. Konak'ı yaptırana kadar yapmazsanız istifa ederim dedi.

İMAMOĞLU'NUN BALIKÇI ZİYARETİ

Büyük bir basiretsizlik örneği gösterildi o akşam. Şehrin bu kadar kritik bir süreçte olduğu bu yemeği teyir etmeniz gerekirdi. Sonra AKOM'a geldiniz beyanatlar verdi. Mağduriyet edebiyatı yapsa da vatandaş İmamoğlu'nun notunu verecek. İmamoğlu balıkçı ziyaretiyle dış güçler benim yanımda mesajı vermek istedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI KİM ÇEKTİ?

Kılıçdaroğlu'nun otel odasındaki fotoğrafı Tuncay Özkan çekti. Kılıçdaroğlu erken seçim istiyor ama kendi parti kurultayını erteledi. Diğer yandan Millet İttifakı içinde Ahmet Davutoğlu'nun tavırları Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ediyor.

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