Sitelerde aidat kavgası büyüyor! Aidat nasıl belirleniyor? Aidat borcu kime ait?
Sitelerde yaşanan fahiş aidat artışları site sakinlerinin tepkisini çekiyor. Öyle ki bazı noktalarda aidatlar kiraları bile geçer hale geldi. Peki site aidatları nasıl belirleniyor? Aidatlar için ne yapmalı? Vatandaşların merak ettiği konulara A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklık getirdi.
Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan açıklamaları:
"Aidat meselesi son dönemde çok fazla konuşulmaya başlandı. Apartmanlarda da sorun var ama sitelerde bu sorun giderek büyüdü. İnsanlar bu yüksek fiyatlardan dolayı sokaklara dökülüyor.
Burada komşu komşuyla düşman oluyor, yönetici ile sorunlar çıkıyor hatta birbirini vuran bile oluyor. Şu anda ev kirasını geçen aidat ücretleri var.
Şu anda fiyatları için asgari ücreti öne sürüyorlar, malzeme alışındaki fiyat artışlarını söylüyorlar. Hukukçular burada bir ölçünün olması gerektiğini söylüyor. Kiracılarında bu noktada bir takım hakları var."
NE YAPMALI?
- Mutlaka genel kurula katılın
- Kararlara itiraz hakkınız var
- Kararın iptali için Sulh Hukuk'ta dava açılabilir
- Katılıp olumlu oy kullanan dava açamıyor
BORÇ KİMİN?
- Aidat borcu kat malikine ait
- Sözleşmede bulunsa da borç ortak ödeniyor
- Olağan giderler kiracıdan istenebilir
- Demirbaş giderleri kiracıdan alınamaz
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