Yüzde 113’e varan artış! Site sakinlerine aidat şoku

- Alınan karar sonrası genel kurula katılmayanlar toplantı tarihinden sonra 6 ay, katılanlar 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açabilir. Burada hakim için önemli olan bir yolsuzluk, usulsüzlük olup olmadığı... Eğer yoksa itiraz kabul edilmez. Davalar 6 ay ile 1 yıl içinde sonuçlanır.

- Bir usulsüzlük yok ama fahiş artışa itiraz edilecekse bu defa 1/3 malik toplanır ve olağanüstü genel kurul ister. Burada bazı kalemlerden tasarruf talep edilir. Mesela sitede 50 personel var 30 olsun, bahçıvan hizmeti her ay değil belli aylarda olsun, profesyonel yönetim şirketi yerine sitemizi biz yönetelim diyebilirler.