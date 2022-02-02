02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri ABD'nin 2023 adayı Ekrem İmamoğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geçti? Yılmaz Ateş A Haber'de anlattı

ABD'nin 2023 adayı Ekrem İmamoğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geçti? Yılmaz Ateş A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
ABONE OL
ABD’nin 2023 adayı Ekrem İmamoğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başına nasıl geçti? Yılmaz Ateş A Haber’de anlattı

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk oldu. Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl geçtiğini canlı yayında anlatırken, Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılındaki seçimlerde aday olmayacağını ifade etti. Ateş, ABD'nin yeni büyükelçisinin güven mektubu sunmasının ardından daha partileri ziyaret etmeden İmamoğlu ile görüşmesinin de detaylarını paylaştı. İşte detaylar...

A Haber ekranlarında yayınlanan "Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş Millet İttifakı'nın 2023 adayının kim olacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU NASIL PARTİ BAŞINA GEÇTİ?

Kılıçdaroğlu'nun gelişi şaibeli. Kılıçdaroğlu'nun gelişini wikileaks belgeleri de ortaya koyuyor. 2008'de ABD Dışişleri Bakanlığı bir belge gönderiyor. Orada "Baykal'ın güçlü liderliği nedeniyle her şeye hakim olduğunu düşündüğümüz derin devlet işlerini yapamıyor. Asker ve yargı yoluyla Erdoğan'ın üzerine de gidemiyoruz." deniyor.

DAHA KULLANIŞLI BİRİ ARANDI

Clinton o dönemde "Kılıçdaroğlu tamam da daha kullanışlı bir var mı?" diyor ve alternatif arıyorlar bulamayınca Kılıçdaroğlu'nu getirdiler.

OTURUN OTURDUĞUNUZ YERE ADAY İMAMOĞLU MU DEDİLER?

Biden daha aday adayıyken yeni aktörler arayacağını söyledi. Ankara'ya atanan elçi siyasetçi biri. Bu kişi "Oturun oturduğunuz yerde bizim adayımız İmamoğlu" mu diyor?

PARTİ ZİYARET ETMEDEN İMAMOĞLU'NA KOŞTU

Büyükelçi geldi ve Erdoğan'a mektubunu sundu. Hiçbir siyasi partiye ziyaret etmeden direkt İmamoğlu'yla görüşmesi soru işareti oluşturdu. Büyükelçi acaba Türkiye'yi direkt yönlendirmeye mi çalışacak? Bunları göreceğiz.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZ

Bence Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Çok garanticidir. Kendi seçileceğinden yüzde yüz emin olmadan asla aday olmaz. Elinde bu olanak var mı bu da önemli. Kendi yardımcıları bile seçilen bir adayla girmek istiyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI ADAY OLURSA...

Belediye başkanlarının aday gösterilmesi partiyi çökertir. Kemal Bey birini işaret ederse tüm parti onun peşine gider ve parti boşalır.

ABD’nin 2023 adayı Ekrem İmamoğlu mu? ABD'NİN 2023 ADAYI EKREM İMAMOĞLU MU?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA