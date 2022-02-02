ABD’nin 2023 adayı Ekrem İmamoğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başına nasıl geçti? Yılmaz Ateş A Haber’de anlattı

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZ

Bence Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Çok garanticidir. Kendi seçileceğinden yüzde yüz emin olmadan asla aday olmaz. Elinde bu olanak var mı bu da önemli. Kendi yardımcıları bile seçilen bir adayla girmek istiyor.