ABD'nin 2023 adayı Ekrem İmamoğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geçti? Yılmaz Ateş A Haber'de anlattı
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk oldu. Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl geçtiğini canlı yayında anlatırken, Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılındaki seçimlerde aday olmayacağını ifade etti. Ateş, ABD'nin yeni büyükelçisinin güven mektubu sunmasının ardından daha partileri ziyaret etmeden İmamoğlu ile görüşmesinin de detaylarını paylaştı. İşte detaylar...
A Haber ekranlarında yayınlanan "Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş Millet İttifakı'nın 2023 adayının kim olacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu.
KILIÇDAROĞLU NASIL PARTİ BAŞINA GEÇTİ?
Kılıçdaroğlu'nun gelişi şaibeli. Kılıçdaroğlu'nun gelişini wikileaks belgeleri de ortaya koyuyor. 2008'de ABD Dışişleri Bakanlığı bir belge gönderiyor. Orada "Baykal'ın güçlü liderliği nedeniyle her şeye hakim olduğunu düşündüğümüz derin devlet işlerini yapamıyor. Asker ve yargı yoluyla Erdoğan'ın üzerine de gidemiyoruz." deniyor.
DAHA KULLANIŞLI BİRİ ARANDI
Clinton o dönemde "Kılıçdaroğlu tamam da daha kullanışlı bir var mı?" diyor ve alternatif arıyorlar bulamayınca Kılıçdaroğlu'nu getirdiler.
OTURUN OTURDUĞUNUZ YERE ADAY İMAMOĞLU MU DEDİLER?
Biden daha aday adayıyken yeni aktörler arayacağını söyledi. Ankara'ya atanan elçi siyasetçi biri. Bu kişi "Oturun oturduğunuz yerde bizim adayımız İmamoğlu" mu diyor?
PARTİ ZİYARET ETMEDEN İMAMOĞLU'NA KOŞTU
Büyükelçi geldi ve Erdoğan'a mektubunu sundu. Hiçbir siyasi partiye ziyaret etmeden direkt İmamoğlu'yla görüşmesi soru işareti oluşturdu. Büyükelçi acaba Türkiye'yi direkt yönlendirmeye mi çalışacak? Bunları göreceğiz.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZ
Bence Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Çok garanticidir. Kendi seçileceğinden yüzde yüz emin olmadan asla aday olmaz. Elinde bu olanak var mı bu da önemli. Kendi yardımcıları bile seçilen bir adayla girmek istiyor.
BELEDİYE BAŞKANLARI ADAY OLURSA...
Belediye başkanlarının aday gösterilmesi partiyi çökertir. Kemal Bey birini işaret ederse tüm parti onun peşine gider ve parti boşalır.
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