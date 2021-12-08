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Yüksek aidatlara karşı noter kalkanı! Site yönetimleri nasıl denetlenecek?

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 11:41
Sitelerdeki fahiş aidatların denetim altına alınması için noter aracılığıyla ilk adım atılıyor. Peki uygulama nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı konu ile iligli A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Site yönetimlerii tarafından mağdur edilen kat maliklerinim mağduriyetlerin giderilmesi için önemli bir adım atılıyor. Konuyla ilgili iş birliği protokülü imzalanıyor.

"DAHA KURUMSAL HALE GELECEK"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin konuyla ilgili, "Önüne geçilmesi için bir çalışma protokolü imzalıyoruz. Bu protokolle gerek yöneticilerimizin gerekse noterlerimizin karşılaştıkları problemlerin çözümü bu arada kat maliklerinin mağduriyetinin önlenmesi yönünde neler yapılabileceğini birlikte çalışarak bu sorunların ortadan kaldırılmasına çalışacağız. Yöneticilik daha kurumsal hale geleceği için o bakımdan önüne geçilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İLK SOMUT ADIM"

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı ise "Siteleri apartmanlar mevzuatlar kanunlar yönetir. Hizmetin sağlandığı mevzuatın hüküm sürdüğü bir entegre sistem arzu ediyoruz. Bugün ilk defa somut bir adım atılıyor." dedi.

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