Uluslararası suda Türk balıkçılara Yunan tacizi! Balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını A Haber’de anlattı

Balıkçı İlker Özdemir'in canlı yayında anlattıkları:

"Bende o görüntüleri seyrediyorum ve çok gururlanıyorum. Çünkü bu süreçte herkes yanımızda oldu. Bundan dolayı herkese çok teşekkür ederiz. Biz sabah 5'te her zaman olduğu bir denize çıktık.