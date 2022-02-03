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Uluslararası suda Türk balıkçılara Yunan tacizi! Balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını A Haber’de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Uluslararası suda Türk balıkçılara Yunan tacizi! Balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını A Haber’de anlattı

Yunan sahil güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları “Burası yunan denizi” diyerek taciz etti. Saniye saniye kayda alınan o anları balıkçı İlker Özdemir, sosyal medyadan paylaştı. Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunan sahil güvenliğine haddini bildirdi. Balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını A Haber’de anlattı.

Balıkçı İlker Özdemir'in canlı yayında anlattıkları:

"Bende o görüntüleri seyrediyorum ve çok gururlanıyorum. Çünkü bu süreçte herkes yanımızda oldu. Bundan dolayı herkese çok teşekkür ederiz. Biz sabah 5'te her zaman olduğu bir denize çıktık.

O gün Zürafa Kayalığı'nda avlanıyorduk. Bu sırada Yunan botu geldi. İlk geldiklerinde bottan lastikleri indirdiler. Bize bir takım şeyler söylediler. Biz de onlara tepki gösterdik. Bundan sonra onlarda daha da ileri gitmeye başladılar.

Burası 'Yunan suları' diye bağırınca orada zaten biz koptuk. Orası uluslararası sular. 6 milden sonra bizler ve onlar avcılık yapabiliyoruz. Fakat bu bölgeyi kendilerine dahil edip oradan da 6 mil kazanma mücadelesi var onlarda yıllardır.

Biz ne yaptıklarını biliyoruz, insanlara da bunu anlatmak istedik. Ama bize fazla tepki gösterince buna kayıtsız kalamadık. Nitekim haksız oldukları için geri gitmek zorunda kaldılar. GPS'de bunların kayıtları da var.

Biz sahil güvenliği arayabilirdik ama kaçtıklarını görünce buna gerek kalmadı. İcap etseydi arardık onlarda hemen gelirdi. Bu olay aslında bakıldığında Akdeniz'den beri geliyor. Bu tarz olaylar yaşanıyor ve biz bunları duyuyoruz.

Fakat bizim bulunduğumuz yerin stratejik bir durumu var. Oraya bir çakar koymuşlar ve o çakarı kendilerine dahil etmek için diplere beton bloklar atmışlar. Su altında dalgıçlık yaptığımız için bunları da biliyoruz. Bunlar yıkılmış.

Burada bir takım çalışmalar yapmak için bulunuyorlar. Biz burada olduğumuz için adım atamıyorlar. Daha önceden silah da çektiler bana. O zaman sahil güvenliği aradık ve hemen yetiştiler. Bizimkileri görünce hemen kaçıyorlar.

Hiçbir zaman oldukları yerde kalamadılar hep kaçtılar çünkü hep haksızdılar. Amaçları bizi sindirmek. Amatör balıkçıları ürkütüp kaçırmak istiyorlar. Bu alanları kullanmak istiyorlar. Biz hep karşı geldik bundan sonra da karşı gelmeye devam edeceğiz."

Yunan’a had bildiren balıkçı A Haber’de! YUNAN'A HAD BİLDİREN BALIKÇI A HABER'DE!
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Türk balıkçı Yunan’a haddini bildirdi TÜRK BALIKÇI YUNAN'A HADDİNİ BİLDİRDİ
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