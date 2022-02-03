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Yurt genelinde Regaip Kandili coşkusu! Vatandaşlar camilere akın etti

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili Türkiye'nin farklı bölgelerinde büyük bir coşku içinde idrak edildi. Çok sayıda vatandaş camilerdde namaz kılıp dua etti. Çok sayıda ilde farklı belediyeler namaz çıkışında vatandaşlara hurma, lokma tatlısı, salep ve kandil simitlerini vatandaşlara ikram etti. İkramlar en çok çocukları sevindirdi. Dağıtılan yiyecek ve içecekleri alan çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 22:21 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 22:33
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Yurt genelinde Regaip Kandili coşkusu! Vatandaşlar camilere akın etti

İslam aleminin mübarek üç aylara girişi ve Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yurt genelinde Regaip Kandili coşkusu! Vatandaşlar camilere akın etti

Mübarek üç ayların başlaması ile birlikte Regaib Kandili'nde vatandaşlar, yatsı namazında camileri doldurdu.

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Yurt genelinde Regaip Kandili coşkusu! Vatandaşlar camilere akın etti

İşte yurt genelinden kandil manzaraları...

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Yurt genelinde Regaip Kandili coşkusu! Vatandaşlar camilere akın etti
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Yurt genelinde Regaip Kandili coşkusu! Vatandaşlar camilere akın etti