Yurt genelinde Regaip Kandili coşkusu! Vatandaşlar camilere akın etti

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili Türkiye'nin farklı bölgelerinde büyük bir coşku içinde idrak edildi. Çok sayıda vatandaş camilerdde namaz kılıp dua etti. Çok sayıda ilde farklı belediyeler namaz çıkışında vatandaşlara hurma, lokma tatlısı, salep ve kandil simitlerini vatandaşlara ikram etti. İkramlar en çok çocukları sevindirdi. Dağıtılan yiyecek ve içecekleri alan çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı.