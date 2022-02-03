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Kiev'de Erdoğan-Zelenskiy zirvesi! Rusya-Ukrayna krizine karşı Türkiye'den diplomasi atağı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Kiev’de Erdoğan-Zelenskiy zirvesi! Rusya-Ukrayna krizine karşı Türkiye’den diplomasi atağı

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin çözümü için devreye giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna’ya gitti. Rusya lideri Putin Çin ile yapacağı görüşmenin ardından Türkiye’ye gelecek ve atılacak adım için yol haritası ortaya çıkacak. Başkan Erdoğan ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, “Zelenski ile ikili görüşmemiz olacak. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ciddi mesafeler kat etmiştir. Yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Diplomasi gerilimi düşürecek mi? Ukrayna sınırında tansiyon düşecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamalar:

"Türkiye iyi komşu olmanın gereğini yerine getiriyor. Türkiye'nin devlet başkanı nezdinde Ukrayna halkının yanında olduğunu gösteriyor. Rusya 1991'de çöktüğünde herkes oradan kaçarken Türkiye işçi ve sermayesiyle orada oldu. Bu Türkiye'nin iyi komşu olduğunun göstergesidir.

Bu kritik zamanda cesur, barışçı, dosthane, açık ve iyi niyetli tarihi bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Sonuçları itibariyle hukuki, ticari ve askeri bir ziyarettir. Tüm dünyanın izlediği bu askeri tören içinde Ukrayna askerinin vatanını savunmak için hazır olduğunu söyleyebilirim."

Orhan Sali'nin canlı yayında aktardıkları:

"1991'de Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılmasında beri Ukrayna-Türkiye ilişkileri oldukça iyi bir seyirde gitti. Son 2-3 yılda yükselen bir ivlenme var. Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra resmi olarak tanıyan ilk ülkelerden biri Türkiye.

Türkiye'nin siyasi ilişkileri haricinde savunma sanayi noktasında ekonomi noktasında turizm noktasında çok büyük bir potansiyel ortaya çıktı. Son yıllarda gerek Türkiye ve Ukrayna'da gerek dünyada çok konuşulan bir askeri iş birliği var. Şu anda BAYKAR ile Ukrayna arasında 30'dan fazla proje yürütülüyor.

SİHA'lar doğu Ukrayna'da oyun değiştirici mi oldu? soruları soruluyor. Aynı zaman Türkiye, Ukraynalı turistlerinde uğrak yerlerinden biri haline geldi. 2021'de Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı 2 milyonu aştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020'de 5 milyar doları aştı."

Krize karşı Türkiye’den diplomasi atağı! KRİZE KARŞI TÜRKİYE'DEN DİPLOMASİ ATAĞI!
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