Kiev’de Erdoğan-Zelenskiy zirvesi! Rusya-Ukrayna krizine karşı Türkiye’den diplomasi atağı

Bu kritik zamanda cesur, barışçı, dosthane, açık ve iyi niyetli tarihi bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Sonuçları itibariyle hukuki, ticari ve askeri bir ziyarettir. Tüm dünyanın izlediği bu askeri tören içinde Ukrayna askerinin vatanını savunmak için hazır olduğunu söyleyebilirim."