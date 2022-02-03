Son dakika: Barış diplomasisi! Başkan Erdoğan Ukrayna'da
Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 12.55'te başkent Kiev'e geldi.
Başkan Erdoğan'ı Boryspil Havalimanı'nda Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, eşi Seda Güldere, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
ERDOĞAN, YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY ONUNCU TOPLANTISINA KATILACAK
Başkan Erdoğan'ın resmi ziyaret kapsamında, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına Kiev'de yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacağı, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşeceği ifade edildi.
Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.
Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacağı belirtildi.
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