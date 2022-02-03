Son dakika: Barış diplomasisi! Başkan Erdoğan Ukrayna’da

Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.