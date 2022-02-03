Üçüncü ittifak kimin stratejisi? HDP ortak adayı destekleyecekse neden 3. ittifakı kuruyor?

Bu ilk defa olmuyor, botlar batırılıyor insanlar denizde ölüme terk ediliyor. Bu vicdansızlık akıl alır gibi değil. Batı'nın ilk defa yaptığı bir şey değil. Karalık Orta Çağ'dan tutun 2. Dünya Savaşı'na kadar bu tür vicdanları paramparça eden uygulamalara çok rastladık. Yunanistan bunun bedelini öder. Ne zaman olur belli olmaz ama bu dünya da böyle tepkisiz kalmaz. Vicdanın hiçbir yerine sığmıyor.