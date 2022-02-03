Üçüncü ittifak kimin stratejisi? HDP ortak adayı destekleyecekse neden 3. ittifakı kuruyor?
FETÖ ve PKK'lılara kucak açan Yunanistan mültecileri ölüme terk etti. İnsanlık donarak öldü Avrupa izledi. Öte yandan Türkiye siyasetinde muhalefetin oturma krizi devam ediyor. Peki Yunan sınırında ve Ege'de ölen mültecilere dünya neden sessiz? HDP ortak adayı destekleyecekse neden 3. ittifakı kuruyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı CHP liderini yalnız mı bırakıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İletişimci-Yazar Ali Saydam ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
İletişimci-Yazar Ali Saydam'ın öne çıkan açıklamaları:
"Yunanistan tarafından itilen 16 mülteci İpsala'da donarak can verdi. Hakikaten yürek parçalayan bir manzara. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi önemli bir açıklama yaptı. Bu fotoğrafları görüştükleri liderlere göstereceğini ifade etti.
Bu ilk defa olmuyor, botlar batırılıyor insanlar denizde ölüme terk ediliyor. Bu vicdansızlık akıl alır gibi değil. Batı'nın ilk defa yaptığı bir şey değil. Karalık Orta Çağ'dan tutun 2. Dünya Savaşı'na kadar bu tür vicdanları paramparça eden uygulamalara çok rastladık. Yunanistan bunun bedelini öder. Ne zaman olur belli olmaz ama bu dünya da böyle tepkisiz kalmaz. Vicdanın hiçbir yerine sığmıyor.
Millet İttifakı içerisindeki tartışma sadece oturma düzeni için olmuyor. 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' söylemi fitili ateşlenmiş bomba etkisi yarattı. Buna karşılık İYİ Parti'den hemen tepki geldi. HDP'nin İYİ Parti açıklaması var. Bu kadar çok çelişkiyi bir arada tutmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ayaklarına ateş edilerek dans ettirilen insanlara dönmüş durumda.
Kemal Kılıçdaroğlu ayağını nereye basacağını kestiremiyor. Bir sürü çelişki ile uğraşıyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ilk önce İngiliz Büyükelçi sonra ABD Büyükelçisi ile görüşüyor. Sonra bir yere bir röportaj veriyor. Tüm bunları birleştirin. Hem CHP hem Millet İttifakı içinde hem de HDP'de sorunlar. Aynı zamanda HDP'nin DBP sorunu var.
İşte tüm bunlar karmaşayı ortaya koyuyor. Türkiye'nin siyaset hayatında büyük bir çaresizlik var. Muhalefet cephesi çaresizlik içerisinde. Mesele sadece masanın etrafında nasıl oturacağız meselesi değildir."
Okan Müdererrisoğlu'nun canlı yayındaki sözleri:
"Bu yaşanan trajedi bugünün konusu olarak kalmayacak. Dünden devam eden ama yarın daha fazla ciddiyetle daha fazla dünyanın gündemine getireceğimiz bir konu. Avrupa ile yapılmış bir mutabakat var. Bu hem göç yönetimini hem de Türkiye - Avrupa ilişkilerini ele alan bir anlaşma ama buna uymadılar.
Muhalefet cephesinde tam bir yumak var. Yumağı bir ucundan çektiğinizde tel tel çözülen bu birlikteliğin nasıl fay hatlarıyla aslında malül olduğunu da gösteren çok ciddi ipuçları var. Millet İttifakı bileşeninde HDP'nin yeri ve rolü konusu kör-sağır diyaloğunun parçası haline getirildi.
HDP, Millet İttifakı'nın ne içinde ne dışında. Bana göre siyasi kuma gibi duruyordu. Kendi iç anketlerinde HDP'siz sonuç alınamayacağını anladıkça davranış kodları daha belirginleşmeye başladı. Bunların stratejik hedefi Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmek. Taktikler ise 6'lı bir blok oluşturmak. HDP'nin oluşturacağı ittifak olacak ve dışarıdan Millet İttifakı'na destek verecek."
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