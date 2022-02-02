Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu’nda önemli açıklamalar

MUHALEFETE NÜKLEER SANTRAL TEPKİSİ

Üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet sağlıkta ülkemizin dünyanın en iyi işleyen sağlık sistemine kavuşturmasaydık, şehir hastaneleri başta olmak üzere dört bir yanı sağlık tesisleriyle donatmasaydık, çalışan sayısını 1 milyon 240 bine çıkarmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

Şayet enerjide 32 bin megawattı bile bulunmayan kurulu gücümüzü 100 bin megawatta çıkarmasaydık, yerli ve milli enerji oranını bu derece artırmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.