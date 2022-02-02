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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nda önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'na katılıyor. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Muhalefetin nükleer santral çıkışını hedef alan Başkan Erdoğan, "Sizin hayal bile edemediklerinizi başardık" dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'na katılıyor. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA SOKACAK ATILIMIN İÇİNDEYİZ"

Türkiye'yi tamamen kendi modeliyle, kendi gücüyle, kendi programıyla dünyanın en büyük en 10 ekonomisi arasına sokacak atılımın içindeyiz. 2023'ün eşiğindeyiz ve Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini yaşıyoruz.

"TERÖRİSTLER KAÇACAK DELİK BİLE BULAMADI"

Dün gece terör örgütü PKK'ya "Kış Kartalı" Harekatı başlattık. 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, teröristler kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.

MUHALEFETE NÜKLEER SANTRAL TEPKİSİ

Üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet sağlıkta ülkemizin dünyanın en iyi işleyen sağlık sistemine kavuşturmasaydık, şehir hastaneleri başta olmak üzere dört bir yanı sağlık tesisleriyle donatmasaydık, çalışan sayısını 1 milyon 240 bine çıkarmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

Şayet enerjide 32 bin megawattı bile bulunmayan kurulu gücümüzü 100 bin megawatta çıkarmasaydık, yerli ve milli enerji oranını bu derece artırmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.

Organize sanayi bölgesi sayısını artırmasaydık, altyapılarını kurmasaydık, yeni enstrumanlar geliştirmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.

Toplu konut hamleleri, kentsel dönüşüm hamleleri, sıfır atık, katı atık, millet bahçeleri gibi yatırımlarla şehirlerimizin hayat kalitesini artırmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

Bizim ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz içi boş bir vaat altı boş bir söylem, laf olsun diye sarfedilmiş bir beyan, siyaset kürsüsünden üfürülmüş bir balon değildir. Tam tersine biz önce bu iddiamızı hayata geçirecek altyapıyı kurduk, sonra hedefimizi ilan ettik.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Bizim işimiz var. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası var. Biz ise bunu bu hale getirdik. Sadece bunlarla da kalmadık. Güneş enerjisi santralleri, RES'ler, bunları yapan bizi ya. Sizin hayal edemediklerinizi biz gerçeğe dönüştürdük.

Akkuyu'da 2 üniteyi 2023'de faaliyete alacağız.

(Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün.

Geceliği 100 bin liralık otelden yapacağınız yayınlara bu millet kanmaz.

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