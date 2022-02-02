Son dakika: PKK'ya Kış Kartalı harekatı! Bakan Akar'dan net mesaj: Mağaraları başlarına yıkıldı
Son dakika haberleri.... Milli Savunma Bakanı Akar terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında, "Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı." şeklinde konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarını hava harekâtıyla vurdu.
Bakan Akar beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile "Kış Kartalı Harekâtı"nı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinde takip etti. Bakan Akar gecenin geç saatlerinde geldiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılandı.
Beraberindeki Komuta Kademesi ile Harekât Merkezine inen Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya'dan harekâta ilişkin brifing aldı.
Uçakların terör örgütüne ait hedefleri imha etmesinin ardından personele hitap eden Bakan Akar, "Kış Kartalı Harekâtı'nı başarıyla tamamladık." diye konuştu.
"Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak." diyen Bakan Akar, şunları söyledi:
"Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekât hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekâtta da hem planlamada hem icrada masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekâtı icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargâhları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde elebaşları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır."
"ARANANLAR LİSTESİNDEKİ HER RENKTEN ÇOK SAYIDA TERÖRİST..."
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, "Kış Kartalı Harekâtı'nda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi. Sonuçları yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde, günlerde harekâta ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kaynaklardan alacağız." diye konuştu
Bakan Akar, bu harekâtla arananlar listesindeki her renkten çok sayıda teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirterek "Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetlerimizin Kartalları kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha vurgulayan Bakan Akar, "40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz." dedi.
Harekât Merkezinde kalarak gelişmeleri yakından takip eden Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi gecenin geç saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhından ayrıldı.
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