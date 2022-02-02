Derik, Sincar ve Karacak’ta belirlenen hedefler vuruldu! Üç bölge PKK için neden önemli?

TÜRKİYE HEDEFLİ KİRLİ OYUN! ARKASINDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ:

"Bizim kartal avını 24 saat kollar bulduğu anda da pençeyi iliklerine kadar geçirir. Biz burada devletlerle savaşıyoruz. O zaman hangi devletler? ABD ve İsrail bildiğimiz başı çekenler.

Ama ben enteresan bir örnek vereyim. Sincar'a biz daha önce operasyon yapmaya niyetlendiğimizde artık o Irak'taki son kale olan yer düşeceğinin endişesiyle hemen iki tane örgüt canhıraş bağırmaya başladı.