Derik, Sincar ve Karacak'ta belirlenen hedefler vuruldu! Üç bölge PKK için neden önemli?
Irak ve Suriye kuzeyinde Kış Kartalı Harekatı düzenlendi. Teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvaları imha edildi. PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirildi. Derik, Sincar ve Karacak bölgeleri neden seçildi? Bu üç bölge teröristler için neden önemli? Gelişmeleri Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Abdullah Ağar'ın canlı yayında aktardıkları:
"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yakın zamanda 'Özellikle Ukrayna kriziyle beraber NATO'da Türkiye'nin değerinin anlaşılmasını ve müttefiklerimizin terör örgütlerine desteklerini kesmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı. Yani Suriye ve Irak'taki PKK belasından kurtulmakla ilgili çok önemli bir cümleydi. Irak'taki hava harekatları biliniyor ancak Suriye'deki hava harekatları hassas bir konu. Rusya tarafından hava sahası kontrol edilen bir coğrafya.
Bu noktada Derik ve Karacak'a yapılan harekatlar son derece önemli. Sincar ile ilgili önemli bir durum var. Irak'ta en güçlü örgütlerden olan Haşdi Şabi, PKK ile iş birliği yapıyor. Bu harekattan sonra bir takım isimler Türkiye'yi tehdit etti. Burada jeopolitik bir kaynaşma var ve buna bağlı olarak ortaya çıkan etkiler ve buna karşı bir takım tepkiler var.
Türkiye hiçbir zaman Irak'ın egemenliğine karşı bir harekat yapmadı. YPG/PKK'nın kaynaklarına baktığımız zaman burada çok ciddi bir ağlaşma var. Burada hakaretler ve bir takım şeyler var. Demek ki harekat neticesinde ortaya konulan etki çok büyük. Burada 20 uçak katıldı ve 30 hedef vuruldu bu anlamda yakın zaman yapılan en büyük harekat. Bu safhada bir kara harekatı beklemiyorum ama Türkiye'nin bahara birlikte değişik alanlarda değişik etkiler ortaya koyacağını değerlendiriyorum.
Barış Pınarı Harekatı'nı yaptıktan sonra hem ABD hem de Rusya ile bir mutabakat yapmıştık. Her ikisi de bunlara uymadı. Mutabakata uyulmayan Derik'te çok önemli bir harekat yapıldı. Bu çok önemli bir değişikliğin habercisi. Ama çok iddialı cümleler kurmadan takipte olmak gerekir.
Türkiye'nin bu noktada en önemli beklentisi ABD'den çünkü YPG/PKK'yı fiili olarak himaye edenler onlar. ABD müttefikimiz ve aramız çok bozuk. Ama son zamanda çok önemli gelişmeler kendini gösterdi. Türkiye'nin BAE ve Suudi Arabistan ve İsrail ile yakınlaşması ve ABD EASTMED projesinden çekilmesi desteğini çekmesi Türkkiye'nin enerji jeopolitiğindeki değeri yükseldi.
Rusya'nın Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya karşı enerjiyi silah olarak kullanması. İşte bunların hepsi bir araya getirildiği zaman Burada ABD neyi tercih edecek? Türkiye'nin jeopolitik ve enerji jeopolitiğindeki önemini mi tercih edecek yoksa PKK'yı tercih edip oymaya devam mı edecek? Bizim ağzımıza bir parmak bal çalmak isteyeceklerdir.
Ama Türkiye'nin derdi tam olarak bu değil. Biz PKK terör örgütünden desteklerini tamamen çekmelerini istiyoruz. Kürt sosyolojisinden yani bizim sınırlarımızdan çekilsin. Sınırımızı güvene alalım ve vatanımızı koruyalım. PKK'yı sadece ABD ya da kıta Avrupa'sı kullanmıyor. İran, İsrail ve bazı Arap ülkeleri de kullanıyor. İşte bundan Türkiye'nin kurtulması lazım."
Operasyonda yerli mühimmatlar kullanıldı. Bağımlılıkla ilgili son derece zorlu bir sürecimiz var. Şu anda yüzde 70 üstünde bağımsız bir hale geldik. Ancak hava kuvvetlerinde bu oran hala yüksek. Buna dair burada bir gönderme var. Biz yüksek irtifadan yapılan bu atışlarda kendi silahlarımızı kullandık. Hem bağımsız bir model uyguluyoruz hem de isabetli vuruşlar yapıyoruz. Burada bir meydan okuma var."
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ:
"Bizim kartal avını 24 saat kollar bulduğu anda da pençeyi iliklerine kadar geçirir. Biz burada devletlerle savaşıyoruz. O zaman hangi devletler? ABD ve İsrail bildiğimiz başı çekenler.
Ama ben enteresan bir örnek vereyim. Sincar'a biz daha önce operasyon yapmaya niyetlendiğimizde artık o Irak'taki son kale olan yer düşeceğinin endişesiyle hemen iki tane örgüt canhıraş bağırmaya başladı.
Birisi Haşdi Şabi diğeri YPG/PKK. Dediler ki Sİncar'a bir operasyon yaparsa Türkiye beraber burada direnç göstereceğiz. Bunlar öndeki mahlukatlar arkasına geçelim kim var? Haşdi Şabi'nin arkasında Amerika ile el ele tutuşan İran var. PKK'nın arkasında da İran'ın sırtını sıvazlayan ABD var.
Türkiye kimlerle mücadele ediyor burayı iyi bilmek lazım. Gelelim Suriye'ye orada da Rusya ile ABD arasında bir iş birliği söz konusu. İki coğrafyada da Türkiye hedefli maalesef kirli bir oyunun kurulduğunu bilmekte fayda var. Türkiye tek başına tek cephe yanına ikinci bir ülke maalesef bugüne kadar gelemedi.
KARA HAREKATI SÖZ KONUSU OLUR MU?
Şu anki mevsimsel koşullarda zor. Bu ikinci tokat. Şunu bilsin ki ABD ve diğer devletler bu diğer yapılacak harekatların öncüsü bir harekat. İlk fırsatı bulduğunda TSK buraya kesinlikle kuluçka yuvası Mahmur'a ve bataklığa Sincar'a bir harekat yapacaktır.
ARKADAKİ DEVLETLER KİM?
İran, Rusya, ABD, İsrail, İngiltere, Almanya ve Fransa… Duyanın geldiği bir coğrafya. Herkesin bir hesabı var. Herkes de Türkiye'ye karşı bir iş birliği içerisinde. Konu Türkiye dediğinde Erdoğan dediğinde anında birleşiyorlar kenetleniyorlar. Daha sonra kendileri birbirlerini yer onu bilemem ama şu an için böyle bir blok var ve biz bununla mücadele ediyoruz. Buradaki proje de büyük İsrail projesi."
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