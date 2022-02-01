Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisinden ne talep etti? Gizli kalması gereken belgeleri mi teslim etti? Avukat Serkan Toper A Haber'de açıkladı
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Hukukçu Avukat Serkan Toper CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar altındayken İngiliz Büyükelçisi ile balık restoranında yediği yemek hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toper, görüşmenin kesinlikle Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olması gerektiğinin altını çizerken "Gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri İngiliz büyükelçisine bildirdiyse suç oluşur." ifadelerini kullandı. Toper ayrıca İmamoğlu'nun görüşmede İngiltere'den cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek istediğini de paylaştı. İşte detaylar...
Hukukçu Avukat Serkan Toper A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu vatandaşların karla mücadele konusunda çalışma beklerken İngiliz Büyükelçisiyle balıkçıda yemek yemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ASKERİ VE SİYASİ CASUSLUK MU?
Burada somut oldu üzerinden gidemeyiz. İmamoğlu buna diplomatik bir görüşme diyorsa Dışişleri Bakanlığının bilgisi dahilinde olması gerekirdi. En az karla mücadele kadar önemli demişti İmamoğlu. Bu durumu askeri ve siyasi casusluğu sokulabilir mi? Casusluktan yargılanabilir demek şu an için ters düşer.
GÖRÜŞMEDE BELGE VE BİLGİLERİ İNGİLİZLERE Mİ VERDİ?
Gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri İngiliz büyükelçisine bildirdiyse suç oluşur. Bildiğimiz tek şey karla mücadele kadar önemli olması. Ama bu görüşme bence İmamoğlu'nun geleceğini ilgilendiriyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN DESTEK İSTEDİ
Sayın İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için İngilizlerden destek istemiştir. Bu ilk görüşmesi de değildir son da olmayacaktır. Katar ve Kanal İstanbul konusunda İmamoğlu'nun çıkışları tesadüf de değildir. Bunlardan en çok İngiliz ve Almanlar rahatsız oluyor.
İMAMOĞLU GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMİŞTİ
CHP'li isimlerin geçmişe ait görüntüler olduğunu iddia ettikleri Balıkçı Kahraman rezaleti örtbas edilemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntüleri kabul etmek zorunda kaldı. İmamoğlu, ''3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı esnasında şehrin en lüks balık restorantlarından birinde akşam yemeği yiyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoranta ulaşım ulaşım sağlayacağı yolun İBB kar küreme ekipleri tarafından 10 dakikada bir olmak üzere açıldığı ve tuzlandığı görüntüler ortaya çıktı.
PEŞİNE KÜREME ARACINI TAKTI
Görüntüler İmamoğlu'na ait araç ve koruma ekiplerinin geçtiği esnada arkalarından kar küreme aracının geçtiği görülüyor. Diğer yandan kar küreme araçlarının saat 17.47 (İmamoğlu'nun restoranta geliş saati) ile 20.49 (İmamoğlu'un restoranttan ayrılış saati) bölgede sürekli çalışma yaptığı belirtildi.
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