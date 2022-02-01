Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisinden ne talep etti? Gizli kalması gereken belgeleri mi teslim etti? Avukat Serkan Toper A Haber’de açıkladı

ASKERİ VE SİYASİ CASUSLUK MU?

Burada somut oldu üzerinden gidemeyiz. İmamoğlu buna diplomatik bir görüşme diyorsa Dışişleri Bakanlığının bilgisi dahilinde olması gerekirdi. En az karla mücadele kadar önemli demişti İmamoğlu. Bu durumu askeri ve siyasi casusluğu sokulabilir mi? Casusluktan yargılanabilir demek şu an için ters düşer.