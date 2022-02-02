A Haber Suriye sınırında! Derik, Sincar ve Karacak'ta belirlenen hedefler vuruldu
Irak ve Suriye kuzeyinde Kış Kartalı Harekatı düzenlendi. Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu. Sivillerin can güvenliği konusunda hassasiyet gösterildi. PKK'nın sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı. Terör hedefleri yerli ve milli mühimmatlarla vuruldu. A Haber ekipleri Suriye sınırına gitti. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Milli Savunma Bakanlığı dün gece Derik, Sincar ve Karacak'ta bulunan terör hedeflerine Kış Kartalı Harekatı yapıldığını açıkladı. Harekata 20 uçak katıldı ve 30 hedef imha edildi.
Sincar bölgesinde terör örgütü PKK'nın çok fazla sayıda lojistik malzemesi bulunuyordu. Yine ABD'nin bölgede teröristlere askeri eğitim verdiği biliniyordu. Bu hedefler imha edildi.
Operasyondan sonra bölgeden hala dumanlar yükseliyor. Türkiye sınırlarında terör devletine izin vermemek maksadıyla bu harekat icra edildi. Bu operasyonla teröristle ağır bir darbe vuruldu.
Milli Savunma Bakanı Akar terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında, "Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı." şeklinde konuştu.
"Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak." diyen Bakan Akar, şunları söyledi:
"Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekât hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekâtta da hem planlamada hem icrada masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekâtı icra ettik.
Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargâhları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde elebaşları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır."
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