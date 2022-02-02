A Haber Suriye sınırında! Derik, Sincar ve Karacak’ta belirlenen hedefler vuruldu

"Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak." diyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekât hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekâtta da hem planlamada hem icrada masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekâtı icra ettik.