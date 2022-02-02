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Nikah dairelerinde ’02.02.2022’ yoğunluğu! Özel günü kaçırmamak için sıraya girdiler

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Nikah dairelerinde ’02.02.2022’ yoğunluğu! Özel günü kaçırmamak için sıraya girdiler

Bugün ikinci ayın ikisi ve yıl 2022. Aynı gün ay ve yılın aynı sayıyla denk geldiği bu günde nikah yapmak isteyen çiftler Üsküdar Belediyesi'ne başvurdu. Bugün belediyeye müracaat eden çiftlerin nikâhları kıyılacak. A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu o noktada dünyaevine giren mutlu çiftlere mikrofon uzattı.

İnsanların tarihe yönelik ilgisi uzun zamandır devam ediyor. Tarih böyle özel günlere denk gelince de daha anlamlı ve daha unutulmaz bir gün oluyor.

A Haber ekipleri de yeni evlenecek çiftlerin ilgi gösterdiği '02.02.2022' nikah gününde Üsküdar Belediyesi'nin nikah sarayına gitti ve oradaki heyecanı görüntüledi. Bugün oldukça yoğun bir gün yaşanıyor.

A Haber Nurcan ve Fatih çiftinin nikahını ekranlara taşıdı ve heyecanlarına ortak oldu. A Haber konuşan damat, "Biz tarihimizi hemen belirledik ve başvuruların başladığı ilk saatte gittik" ifadelerini kullandı.

Damat ve gelinin A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

"Biz de '02.02.2022' diyerek ve açıkçası ileride unutmamak için bu tarihi aldım. Aslında ilk unutmayalım diye bu tarihi almıştık ama 3 ayların başlangıcına denk geldi onun içinde çok mutlu olduk."

Normal zamanlarda Üsküdar Belediyesi'nde 5-6 nikah kıyılıyor ama bugüne özel olarak 16 nikah kıyılacak. Oldukça yoğun bir program icra ediliyor.

Nikah dairelerinde ’02.02.2022’ yoğunluğu! NİKAH DAİRELERİNDE '02.02.2022' YOĞUNLUĞU!
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