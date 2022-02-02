Nikah dairelerinde ’02.02.2022’ yoğunluğu! Özel günü kaçırmamak için sıraya girdiler

Damat ve gelinin A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

"Biz de '02.02.2022' diyerek ve açıkçası ileride unutmamak için bu tarihi aldım. Aslında ilk unutmayalım diye bu tarihi almıştık ama 3 ayların başlangıcına denk geldi onun içinde çok mutlu olduk."