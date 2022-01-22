SON DAKİKA! Meteoroloji’den 51 il için uyarı! İstanbul ve birçok il kar altında! Kar yağışı devam edecek mi? 22 Ocak hava durumu

AFAD, YENİ SOĞUK HAVA DALGASINA KARŞI UYARDI

ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Türkiye, pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahminine işaret ederek, vatandaşlara, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önerisinde bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunduğu da ifade edilerek, "Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusudur. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır" denildi.