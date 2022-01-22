SON DAKİKA! Meteoroloji'den 51 il için uyarı! İstanbul ve birçok il kar altında! Kar yağışı devam edecek mi? 22 Ocak hava durumu
Son dakika haberine göre: Türkiye soğuk ve yoğun kar yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 51 kente sarı ve turuncu uyarıda bulundu. AFAD yeni soğuk hava dalgasına karşı vatandaşlara "dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu. Bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte 22 Ocak cumartesi günü hava durumu raporu...
Meteoroloji'nin son dakika uyarılarının ardından, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına giren İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı cuma akşamı itibarıyla başladı. Sıcaklıkların hissedilir derecede düştüğü kent genelinde gündüz saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakırken, kent beyaza büründü.
METEOROLOJİ YENİ HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
AFAD, YENİ SOĞUK HAVA DALGASINA KARŞI UYARDI
ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN
Türkiye, pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahminine işaret ederek, vatandaşlara, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önerisinde bulundu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunduğu da ifade edilerek, "Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusudur. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır" denildi.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
SARI KODLU UYARI
Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize
TURUNCU KODLU UYARI
İzmir, Aydın, Antalya, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Düzce, Bolu, Çankırı, Çorum, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak
BALKANLAR KARI TRAKYA'DA
Balkanlar'dan beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı. Kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kısa sürede etkili olurken, üç il beyaza büründü. Hava sıcaklığının üç derece olduğu Edirne'de Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçeleri de beyaza büründü. Zaman zaman tipi ile etkili olan yağış nedeniyle Kofçaz'da bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise dolu ve yağmurun ardından başlayan kar yağışını özellikle çiftçiler sevinçle karşıladı.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 6 DERECE ALTINDA
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, Muğla çevrelerinde kuvvetli yağmur, İç Ege'de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İZMİR °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 7°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA °C, 12°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY °C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ISPARTA °C, 4°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -1°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-100 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BAYBURT °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BİNGÖL °C, -3°C
Çok bulutlu ve hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 2°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
MARDİN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
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