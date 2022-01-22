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İstanbul kar altında! Kar yağışı İstanbul'da 5 gün boyunca sürecek

A Haber
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Giriş: 22.01.2022 09:08
Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alırken İstanbul'da da yağış aralıklarla devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı megakenti beyaza bürüdü. Sabaha kadar etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. İstanbul'daki havalimanlarında çok sayıda uçuş iptal edildi. Bugün için planlanan iç hatlarda 41, dış hatlarda 8 uçuş iptal. İstanbul valiliği, 2 bin 100 evsizi 65 otelde ağırlıyor. A Haber ekipleri megakentin çeşitli noktalarından son durumu canlı yayında aktardı.
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