Zeytin Dalı Harekatı’nın 4. yılı! YPG/PKK işgali sona erdi terör hedefleri yok edildi
Bugün Zeytin Dalı Harekatı’nın yıldönümü. 4 yıl önce başlayan harekatta Mehmetçik operasyonla terör hedeflerini vurdu, sınır hattımızı teröristlerden temizledi. Peki o harekatta başka neler yaşandı? Teröristlerin mayınlarla döşediği Cinderes’te neler değişti? Gelişmeleri bölgeden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
20 Ocak 2018'de Türkiye Afrin'de terör işgalini bitirmek için düğmeye bastı ve bölge halkı o güne bir başka uyandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bölgeyi teröristlerden temizlemek için harekete geçildiğini tüm dünyaya ilan etti.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamlı şekilde başlatıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 Türk askeri anısına 72 Türk savaş uçağı havalandı. Ve belirlenen terör hedefleri bir bir imha edildi.
Teröristler hem sivil halka zulüm ediyor hem de varlıklarını sürdürüyordu. Aynı zamanda hudut sınırlarımızı da tehdit etmeye devam ediyorlardı. Başlatılan operasyonla bölge teröristlerden temizlendi ve buradan Afrin'e doğru harekete geçildi.
TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun katıldığı Zeytin Dalı Harekatı zorlu kış şartlarında gerçekleşti ve bölgeyi mayına hapseden 10 bin teröriste karşı yapıldı. Harekat başarıyla tamamlandı ve Cinderes Türkiye sayesinde huzura kavuştu.
Sivillere zarar vermemek için harekat büyük bir titizlikle yürütüldü. Operasyon sırasında PKK her seferinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyordu. Kahraman komandolarımız nokta operasyonlarla hedefleri bir bir yok etti.
Havalanan 72 Türk savaş uçağı teröristlerin kendilerine güvende hissettiği mağara, sığınak, barınak ve tünelleri yok etti. Teröristlere o tüneller mezar oldu. Ve Afrin topraklarında TSK destan yazdı.
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