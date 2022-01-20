Zeytin Dalı Harekatı’nın 4. yılı! YPG/PKK işgali sona erdi terör hedefleri yok edildi

20 Ocak 2018'de Türkiye Afrin'de terör işgalini bitirmek için düğmeye bastı ve bölge halkı o güne bir başka uyandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bölgeyi teröristlerden temizlemek için harekete geçildiğini tüm dünyaya ilan etti.