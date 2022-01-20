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İşçilere 2.168 TL ek ödeme geliyor! İlave tediye ne zaman yatacak? 2022 1. tediye ödeme tarihleri!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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İşçilere 2.168 TL ek ödeme geliyor! İlave tediye ne zaman yatacak? 2022 1. tediye ödeme tarihleri!

İlave tediye ne zaman yatacak? 1. tediye ödemesi ne zaman yatacak? Yaklaşık 1 milyon işçinin faydalanabildiği ilave tediye (ikramiye) ödemeleriyle işçiler ek kazanç sağlıyor. İşçiler toplam 52 günlük ikramiye almaya hak kazanıyor. Bu ikramiyeler yılın farklı tarihlerinde hesaplara yatırılıyor. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2.168 TL oluyor. Peki; ilave tediye ne zaman yatacak? 1. tediye ödeme tarihi hakkında merak edilen bilgiler!

İlave tediye ne zaman yatacak? İşçilere 2.168 TL ek ödeme geliyor! 2022 ilave tediye hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 1. tediye ödeme tarihleri gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Yaklaşık 1 milyon işçinin kazancı ek ödemeyle birlikte yükseliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuda işçi statüsünde çalışanlara yapılacak ek ödemenin tarihleri belirlendi.

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 1 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 28 Ocak'ta başlıyor. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8.673 lira oldu. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak.

Kamuda çalışan işçilerin bu yıla ilişkin ikramiye tarihleri açıklandı. Kamu işçilerine her yıl ilave tediye (ikramiye) ödeniyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor.

Hesaplamadan çıkan tutardan sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülüyor. Bu kazançta fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuda işçi statüsünde çalışanlara yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak, ikinci yarısı da 29 Nisan'da ödenecek.

Maden işletmelerinin yer altı işlerinde kamu çalışanlara ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek. Tediye kamu işçilerine 4 taksitle 13 günlük, toplam da 52 gün olarak yatırılan ikramiye anlamına geliyor.

HACİZ KONULAMIYOR

Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor.

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