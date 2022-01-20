İşçilere 2.168 TL ek ödeme geliyor! İlave tediye ne zaman yatacak? 2022 1. tediye ödeme tarihleri!

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 1 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 28 Ocak'ta başlıyor. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8.673 lira oldu. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak.