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Son dakika | Başkan Erdoğan liderlik edecek! Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan liderlik edecek! Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Masada kritik konular var. Terörle mücalede, ekonomi ve salgın konuları ön planda olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Ekonomi başlığı ön planda olacak.

20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

SALGINLA MÜCADELEDE
Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

DİPLOMASİDEKİ GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLECEK
Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.

Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.

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