Son dakika | Başkan Erdoğan liderlik edecek! Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

SALGINLA MÜCADELEDE

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.